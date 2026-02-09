Тріумф консерватизму: рейтинг найвитриваліших моделей Toyota у 2026 році

Toyota Crown 2026 року. Фото: caranddriver.com

У 2026 році автомобілі марки Toyota вкотре підтвердили репутацію найнадійніших транспортних засобів завдяки перевіреним роками інженерним рішенням. Аналіз поточного модельного ряду базується на об'єктивних даних JD Power та відгуках тисяч власників, що дозволяє виділити фаворитів за рівнем довговічності.

Про це написав Top Speed.

Реклама

Читайте також:

Лідери надійності

Toyota Crown очолила список з показником 82 бали зі 100. Цей седан вищого класу пропонується виключно як гібрид, використовуючи вузли та агрегати, що вже довели свою ефективність у масштабах всього модельного ряду компанії. Хоча внутрішні технології прагнуть до преміального сегмента, механічна основа залишається консервативною, що мінімізує ризики серйозних поломок. За офіційними даними, для моделі зафіксовано лише 1 відкликання у 2025 році. Покупцям вживаних авто варто бути обережними з екземплярами 2023 року.

Культова Toyota Corolla отримала 81 бал. Модель 2026 року спроєктована так, щоб витримувати тривалі навантаження без перегріву та передчасного зносу деталей. Глобальні обсяги виробництва дозволяють корпорації швидко виявляти та усувати потенційні дефекти ще на етапі збірки. Для актуального покоління зафіксовано одне відкликання у 2025 році. Серед вживаних варіантів найгіршими вважаються авто 2001–2003 та 2009 модельних років.

Модель Toyota Camry утримує високу планку з результатом 80 балів. Перехід на повністю гібридну лінійку не зашкодив репутації, позаяк виробник використав найбільш надійні компоненти з власного портфоліо. Двигуни працюють у помірних режимах, а трансмісії налаштовані на плавність, що сприяє тривалому терміну служби. У 2025 році зафіксовано одне сервісне відкликання. Найбільше нарікань серед вживаних машин традиційно викликають екземпляри 2007–2009 років.

Також читайте:

Toyota отримала несподівану проблему з популярним кросовером RAV4

Toyota відроджує свій культовий двигун

Технологічні виклики

Toyota GR86 оцінена у 79 балів, що є чудовим результатом для задньопривідного спортивного купе. Завдяки атмосферному двигуну об'ємом 2,4 л автомобіль позбавлений складнощів, притаманних турбованим аналогам. Проте надійність тут напряму залежить від дисципліни технічного обслуговування та стилю керування власника. Модель мала два відкликання у 2025 році, а найбільш проблемним для купівлі на вторинному ринку вважається 2019 рік.

Гібрид Toyota Prius набрав 75 балів, що пояснюється його роллю головного інноватора в лінійці. Модель 2026 року використовує вдосконалену систему п'ятого покоління з двигуном об'ємом 2 л, де акцент зроблено на ефективність та сучасне програмне забезпечення. Саме через впровадження новітніх систем допомоги водію та інфотейнменту статистика фіксує дрібні програмні збої. Модель має одне відкликання у 2025 році, а найгіршим періодом для вибору вживаного авто є 2005–2012 роки.

Мінівен Toyota Sienna замикає рейтинг з показником 71 бал через інтенсивні умови експлуатації та складність систем. Гібридна установка об'ємом 2,5 л забезпечує економічність на рівні 6,7 л/100 км, проте велика кількість електроприводів та активних систем безпеки дещо знижує загальний бал надійності. У 2025 році було зафіксовано одне відкликання. Покупцям вживаних мінівенів рекомендується уникати моделей 2000–2003 років, які мали найбільшу кількість технічних нарікань.

Моделі GR Supra, GR Corolla та версія Prius Plug-In наразі не мають актуального рейтингу надійності через обмежену кількість статистичних даних для аналізу у 2026 році.