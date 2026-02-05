Чотири моделі Toyota, які служать довше, ніж RAV4

Toyota Highlander 2022 року. Фото: torquenews.com

Популярність Toyota RAV4 зумовлена її репутацією надійного та практичного автомобіля. Проте в модельному ряду бренда існують варіанти, здатні забезпечити значно більший пробіг та краще виправдати витрачені на купівлю гроші.

Про це написав Motor Biscuit.

Авто для тривалої служби

Кросовер Toyota Highlander часто залишається в тіні популярніших моделей, хоча цей трирядний автомобіль демонструє феноменальну живучість. Більшість екземплярів легко долають відстань 400 000-480 000 км, а окремі звіти підтверджують здатність машини проїхати понад 640 000 км. При регулярному обслуговуванні модель забезпечує близько 23 років стабільної експлуатації, при цьому вона за габаритами ненабагато більша за компактний RAV4.

Позашляховик Toyota 4Runner з рамною конструкцією також демонструє високі показники надійності, спокійно перевищуючи позначку пробігу 320 000 км. Багато власників повідомляють про успішну роботу агрегатів після подолання 480 000 км або навіть 640 000 км. П’яте покоління цієї моделі може служити 27-30 років, проте важливо стежити за станом кузова та вчасно запобігати появі іржі.

Міцні гіганти

Toyota Land Cruiser справедливо вважається моделлю, яка може служити майже вічно, адже позашляховик без зусиль долає поріг 480 000 км. Існують підтверджені дані про автомобілі, які подолали 640 000, 800 000 та навіть 960 000 км пробігу. Конструкція розрахована мінімум на 25 років інтенсивної роботи, проте на практиці машина може залишатися в строю до 40 років.

Toyota Sequoia також входить до переліку найбільш довговічних транспортних засобів завдяки своєму двигуну V8. Типовий автомобіль цієї серії легко проходить дистанцію 400 000-480 000 км, а водії нерідко фіксують пробіги, що перевищують 640 000 км. Цей великий трирядний позашляховик здатен забезпечити приблизно 27 років надійної служби.