Четыре модели Toyota, которые служат дольше, чем RAV4

Популярность Toyota RAV4 обусловлена ее репутацией надежного и практичного автомобиля. Однако в модельном ряду бренда существуют варианты, способные обеспечить значительно больший пробег и лучше оправдать потраченные на покупку деньги.

Авто для длительной службы

Кроссовер Toyota Highlander часто остается в тени более популярных моделей, хотя этот трехрядный автомобиль демонстрирует феноменальную живучесть. Большинство экземпляров легко преодолевают расстояние 400 000-480 000 км, а отдельные отчеты подтверждают способность машины проехать более 640 000 км. При регулярном обслуживании модель обеспечивает около 23 лет стабильной эксплуатации, при этом она по габаритам ненамного больше компактного RAV4.

Внедорожник Toyota 4Runner с рамной конструкцией также демонстрирует высокие показатели надежности, спокойно превышая отметку пробега 320 000 км. Многие владельцы сообщают об успешной работе агрегатов после преодоления 480 000 км или даже 640 000 км. Пятое поколение этой модели может служить 27-30 лет, однако важно следить за состоянием кузова и вовремя предотвращать появление ржавчины.

Крепкие гиганты

Toyota Land Cruiser справедливо считается моделью, которая может служить почти вечно, ведь внедорожник без труда преодолевает порог 480 000 км. Существуют подтвержденные данные об автомобилях, которые преодолели 640 000, 800 000 и даже 960 000 км пробега. Конструкция рассчитана минимум на 25 лет интенсивной работы, однако на практике машина может оставаться в строю до 40 лет.

Toyota Sequoia также входит в перечень самых долговечных транспортных средств благодаря своему двигателю V8. Типичный автомобиль этой серии легко проходит дистанцию 400 000-480 000 км, а водители нередко фиксируют пробеги, превышающие 640 000 км. Этот большой трехрядный внедорожник способен обеспечить примерно 27 лет надежной службы.