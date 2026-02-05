Відео
Україна
Toyota відроджує свій культовий двигун

Toyota відроджує свій культовий двигун

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 08:10
Toyota відновлює випуск запчастин для легендарного двигуна
Toyota Corolla AE86. Фото: carmagazine.co.uk

Японська корпорація Toyota анонсувала відновлення виробництва ключових елементів для одного з найбільш значущих двигунів у своїй історії — 4A-GE. Виготовлення деталей здійснюватиметься у межах програми GR Heritage Parts для підтримки моделей, що мають статус культових.

Про це повідомив Motor.

Читайте також:

Нове життя двигуна

Виробник розпочинає випуск головок циліндрів та блоків двигуна для агрегату 4A-GE. Цей 4-циліндровий атмосферний мотор здобув світове визнання завдяки встановленню на легкі задньопривідні автомобілі Toyota Corolla AE86. Продаж нових вузлів на світовому ринку розпочнеться у червні 2026 року. Вартість компонентів буде оприлюднена виробником згодом.

Автомобіль AE86 став об'єктом справжнього культу завдяки популярності у дрифті та згадкам у масовій культурі. Програма реставрації допоможе власникам відновити машини та зберегти історичну спадщину японської марки. Окрім легендарної Corolla, цей двигун встановлювався на перші покоління моделей MR2 та Celica.

Також читайте:

Найбільш недооцінена модель Toyota

Гібридні кросовери Toyota вже мають одну велику перевагу

Технічні характеристики

Агрегат 4A-GE випускався у кількох версіях, що відрізнялися кількістю клапанів та потужністю. Оригінальні модифікації видавали від 130 к.с. до 140 к.с., тоді як версії з п'ятьма клапанами на циліндр досягали 165 к.с.

авто автомобіль Мотор двигун Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
