Toyota відновлює випуск запчастин для легендарного двигуна

Toyota Corolla AE86. Фото: carmagazine.co.uk

Японська корпорація Toyota анонсувала відновлення виробництва ключових елементів для одного з найбільш значущих двигунів у своїй історії — 4A-GE. Виготовлення деталей здійснюватиметься у межах програми GR Heritage Parts для підтримки моделей, що мають статус культових.

Про це повідомив Motor.

Нове життя двигуна

Виробник розпочинає випуск головок циліндрів та блоків двигуна для агрегату 4A-GE. Цей 4-циліндровий атмосферний мотор здобув світове визнання завдяки встановленню на легкі задньопривідні автомобілі Toyota Corolla AE86. Продаж нових вузлів на світовому ринку розпочнеться у червні 2026 року. Вартість компонентів буде оприлюднена виробником згодом.

Автомобіль AE86 став об'єктом справжнього культу завдяки популярності у дрифті та згадкам у масовій культурі. Програма реставрації допоможе власникам відновити машини та зберегти історичну спадщину японської марки. Окрім легендарної Corolla, цей двигун встановлювався на перші покоління моделей MR2 та Celica.

Технічні характеристики

Агрегат 4A-GE випускався у кількох версіях, що відрізнялися кількістю клапанів та потужністю. Оригінальні модифікації видавали від 130 к.с. до 140 к.с., тоді як версії з п'ятьма клапанами на циліндр досягали 165 к.с.