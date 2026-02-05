Видео
Toyota возрождает свой культовый двигатель

Toyota возрождает свой культовый двигатель

Дата публикации 5 февраля 2026 08:10
Toyota возобновляет выпуск запчастей для легендарного двигателя
Toyota Corolla AE86. Фото: carmagazine.co.uk

Японская корпорация Toyota анонсировала возобновление производства ключевых элементов для одного из самых значимых двигателей в своей истории — 4A-GE. Изготовление деталей будет осуществляться в рамках программы GR Heritage Parts для поддержки моделей, имеющих статус культовых.

Об этом сообщил Motor.

Новая жизнь двигателя

Производитель начинает выпуск головок цилиндров и блоков двигателя для агрегата 4A-GE. Этот 4-цилиндровый атмосферный мотор получил мировое признание благодаря установке на легкие заднеприводные автомобили Toyota Corolla AE86. Продажи новых узлов на мировом рынке начнутся в июне 2026 года. Стоимость компонентов будет обнародована производителем позже.

Автомобиль AE86 стал объектом настоящего культа благодаря популярности в дрифте и упоминаниям в массовой культуре. Программа реставрации поможет владельцам восстановить машины и сохранить историческое наследие японской марки. Кроме легендарной Corolla, этот двигатель устанавливался на первые поколения моделей MR2 и Celica.

Самая недооцененная модель Toyota

Гибридные кроссоверы Toyota уже имеют одно большое преимущество

Технические характеристики

Агрегат 4A-GE выпускался в нескольких версиях, отличавшихся количеством клапанов и мощностью. Оригинальные модификации выдавали от 130 л.с. до 140 л.с., тогда как версии с пятью клапанами на цилиндр достигали 165 л.с.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
