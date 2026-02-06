Toyota має велику проблему з кросовером RAV4

Кросовер Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Попит на популярний кросовер Toyota RAV4 значно перевищив можливості виробництва через що компанія офіційно попросила дилерів просувати інші моделі. Затримки на заводах у США та Японії призвели до гострого дефіциту автомобілів на складах що спричинило зростання цін у автосалонах.

Брак запасів

Популярність кросовера Toyota RAV4 досягла такого рівня що виробничі потужності у США, Канаді та Японії не можуть впоратися з напливом замовлень. Впровадження нової генерації моделі призвело до тимчасових зупинок ліній збірки, що ще сильніше загострило проблему дефіциту. Протягом останніх двох років запаси автомобілів у Toyota та Lexus залишаються найнижчими в індустрії і ситуація навряд чи зміниться найближчим часом.

Віцепрезидент Toyota у Північній Америці Девід Кріст під час зустрічі з дилерами наголосив на необхідності переорієнтувати покупців. Позаяк склади наразі заповнені переважно пікапами, продавцям доведеться шукати творчі підходи для закриття планів продажу.

Ця нестача вже спровокувала неприємні наслідки для клієнтів адже деякі дилери почали додавати до вартості нових кросоверів значні націнки. Розмір переплати може сягати 5000 доларів лише через високий попит на дефіцитну модель.

Стратегія зростання

Для компенсації втрачених обсягів реалізації кросовера RAV4 компанія планує просувати моделі Crown та Crown Signia. Також великі надії покладають на електричний кросовер BZ та майбутній електромобіль C-HR+ EV що мають з’явитися в автосалонах. Попри прогнози щодо скорочення ринку у 2026 році через зростання цін, керівництво марки вірить у можливість подальшого збільшення продажів.

У 2025 році Toyota вже продемонструвала зростання на 8,1% реалізувавши 2 147 811 автомобілів. Бренд Lexus також встановив річний рекорд за обсягами поставок який склав 370 260 одиниць техніки.