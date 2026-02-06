Toyota имеет большую проблему с кроссовером RAV4

Кроссовер Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Спрос на популярный кроссовер Toyota RAV4 значительно превысил возможности производства из-за чего компания официально попросила дилеров продвигать другие модели. Задержки на заводах в США и Японии привели к острому дефициту автомобилей на складах что повлекло рост цен в автосалонах.

Об этом сообщил Jalopnik.

Реклама

Читайте также:

Нехватка запасов

Популярность кроссовера Toyota RAV4 достигла такого уровня что производственные мощности в США, Канаде и Японии не могут справиться с наплывом заказов. Внедрение новой генерации модели привело к временным остановкам линий сборки, что еще сильнее обострило проблему дефицита. В течение последних двух лет запасы автомобилей у Toyota и Lexus остаются самыми низкими в индустрии и ситуация вряд ли изменится в ближайшее время.

Вице-президент Toyota в Северной Америке Дэвид Крист во время встречи с дилерами отметил необходимость переориентировать покупателей. Поскольку склады сейчас заполнены преимущественно пикапами, продавцам придется искать творческие подходы для закрытия планов продаж.

Эта нехватка уже спровоцировала неприятные последствия для клиентов ведь некоторые дилеры начали добавлять к стоимости новых кроссоверов значительные наценки. Размер переплаты может достигать 5000 долларов только из-за высокого спроса на дефицитную модель.

Также читайте:

Чего на самом деле критически не хватает новому Toyota RAV4

Появились значительно более дешевые версии нового кроссовера Toyota RAV4

Стратегия роста

Для компенсации утраченных объемов реализации кроссовера RAV4 компания планирует продвигать модели Crown и Crown Signia. Также большие надежды возлагают на электрический кроссовер BZ и будущий электромобиль C-HR+ EV, которые должны появиться в автосалонах. Несмотря на прогнозы по сокращению рынка в 2026 году из-за роста цен, руководство марки верит в возможность дальнейшего увеличения продаж.

В 2025 году Toyota уже продемонстрировала рост на 8,1% реализовав 2 147 811 автомобилей. Бренд Lexus также установил годовой рекорд по объемам поставок который составил 370 260 единиц техники.