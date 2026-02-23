Энергетическая независимость: японский гибрид питает дом светом почти неделю

Toyota RAV4 2026 года. Фото: Toyota

Для Украины, которая постоянно сталкивается с последствиями вражеских обстрелов энергосети и длительными отключениями света, возможность использования авто как мощного павербанка была бы уместной. Новая модификация кроссовера Toyota RAV4 Plug-In Hybrid способна поддерживать работу бытовой техники в доме в течение многих суток.

Об этом сообщил Motor1.

Полезная функция

Компания Toyota официально анонсировала выход на японский рынок модели RAV4 Plug-In Hybrid с поддержкой специального режима HV power supply. Эта система позволяет использовать автомобиль в качестве источника переменного тока для бытовых нужд в моменты полного отключения основной электросети.

Представители Toyota подчеркивают, что японская модификация кроссовера получила значительно более широкие возможности по сравнению с версиями для других регионов. Технология фактически выполняет роль мобильной энергосистемы, что делает транспортное средство незаменимым инструментом для выживания в чрезвычайных ситуациях.

Технические возможности

По данным компании Toyota, розетка в автомобиле выдает напряжение 100 В, что является стандартом для японских домохозяйств. Максимальная выходная мощность составляет 1,5 кВт, что позволяет одновременно поддерживать функционирование нескольких критически важных бытовых устройств.

Эксперты Toyota подсчитали, что при среднем уровне потребления энергии около 400 Вт кроссовер способен обеспечивать дом током в течение 6,5 дня. Такой исключительной продолжительности удалось достичь благодаря интеллектуальному сочетанию заряда аккумулятора и генерации энергии бензиновым двигателем.

Энергетическая выносливость

Сравнительные данные показывают, что по продолжительности автономной работы этот гибрид опережает даже значительно более мощные электрические модели. Для сравнения, американский пикап Ford F-150 Lightning при пиковой нагрузке 9,6 кВт может питать дом только около трех суток. Несмотря на меньшую пиковую мощность, японская разработка демонстрирует высокую эффективность именно для долгосрочной поддержки жизнедеятельности дома.