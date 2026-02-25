Представлено перший у світі підзарядний гібрид з дизельним двигуном

Створено унікальне гібридне авто з дизельним двигуном
Китайський концерн Chery представив перший у світі пікап з гібридною силовою установкою на основі дизельного двигуна. Новинка під назвою KP31 покликана зміцнити позиції бренду на ринках, де подібний тип кузова є топом продажів.
Про це повідомив Interia Motoryzacja.
Технічні рішення
Експансія китайських автовиробників на зовнішні ринки більше не обмежується лише європейським напрямком. Загострюється конкуренція між брендами з Піднебесної в Австралії, Латинській Америці та на Близькому Сході. Концерн Chery Automobile нещодавно відродив марку Rely, щоб пропонувати спеціалізовані комерційні автомобілі для іноземних клієнтів. Хоча в самому Китаї дизельні пікапи займають лише невелику частку ринку, розвиток таких моделей став пріоритетом для експортної діяльності.
В основі нової гібридної системи Plug-in лежить дизельний агрегат об'ємом 2,5 л, який працює у парі з електричним двигуном. Експерти компанії зазначають, що така комбінація забезпечує зменшення споживання пального на 10% порівняно зі звичайними дизельними двигунами. Окрім паливної ефективності, нова силова установка дозволила досягти зниження вібрацій на 30%. Це суттєво підвищує рівень комфорту під час експлуатації рамного автомобіля довжиною близько 5,6 м.
Також читайте:
Механік назвав незнищенний дизель на вживаних автомобілях
Популярні гібридні автомобілі в Україні у 2026 році
Робочі можливості
Модель розроблена як стандартний робочий інструмент із вантажністю 1000 кг. Технічні характеристики дозволяють автомобілю буксирувати причепи масою до 3500 кг, що відповідає вимогам аграрного та будівельного секторів. Тягова батарея інтегрована у задній частині рами під вантажною платформою для збереження корисного простору. Електромотор розташований між двигуном внутрішнього згоряння та трансмісією, забезпечуючи передачу моменту переважно на задню вісь.
Поява виробничої версії KP31 в Австралії запланована на кінець 2026 року. Китайський гігант планує конкурувати з такими моделями, як BYD Shark 6, залучаючи покупців унікальною для сегмента дизель-електричною установкою. На думку експертів, такий крок допоможе бренду виділитися на тлі внутрішніх конкурентів.
Читайте Новини.LIVE!