Головна Авто Створено унікальне гібридне авто з дизельним двигуном

Створено унікальне гібридне авто з дизельним двигуном

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 07:35
Представлено перший у світі підзарядний гібрид з дизельним двигуном
Вигляд спереду Chery KP31. Фото: cherymotor.com.au

Китайський концерн Chery представив перший у світі пікап з гібридною силовою установкою на основі дизельного двигуна. Новинка під назвою KP31 покликана зміцнити позиції бренду на ринках, де подібний тип кузова є топом продажів.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Технічні рішення

Експансія китайських автовиробників на зовнішні ринки більше не обмежується лише європейським напрямком. Загострюється конкуренція між брендами з Піднебесної в Австралії, Латинській Америці та на Близькому Сході. Концерн Chery Automobile нещодавно відродив марку Rely, щоб пропонувати спеціалізовані комерційні автомобілі для іноземних клієнтів. Хоча в самому Китаї дизельні пікапи займають лише невелику частку ринку, розвиток таких моделей став пріоритетом для експортної діяльності.

В основі нової гібридної системи Plug-in лежить дизельний агрегат об'ємом 2,5 л, який працює у парі з електричним двигуном. Експерти компанії зазначають, що така комбінація забезпечує зменшення споживання пального на 10% порівняно зі звичайними дизельними двигунами. Окрім паливної ефективності, нова силова установка дозволила досягти зниження вібрацій на 30%. Це суттєво підвищує рівень комфорту під час експлуатації рамного автомобіля довжиною близько 5,6 м.

Механік назвав незнищенний дизель на вживаних автомобілях

Популярні гібридні автомобілі в Україні у 2026 році

Робочі можливості

Підзарядний дизельний гібрид Chery KP31
Chery KP31 вигляд збоку. Фото: 4x4australia.com.au

Модель розроблена як стандартний робочий інструмент із вантажністю 1000 кг. Технічні характеристики дозволяють автомобілю буксирувати причепи масою до 3500 кг, що відповідає вимогам аграрного та будівельного секторів. Тягова батарея інтегрована у задній частині рами під вантажною платформою для збереження корисного простору. Електромотор розташований між двигуном внутрішнього згоряння та трансмісією, забезпечуючи передачу моменту переважно на задню вісь.

Поява виробничої версії KP31 в Австралії запланована на кінець 2026 року. Китайський гігант планує конкурувати з такими моделями, як BYD Shark 6, залучаючи покупців унікальною для сегмента дизель-електричною установкою. На думку експертів, такий крок допоможе бренду виділитися на тлі внутрішніх конкурентів.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
