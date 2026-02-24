Механік порадив невбиваний дизельний двигун для вживаного авто

Двигун 1.9 TDI Volkswagen. Фото: reddit.com

Вибір надійного дизельного двигуна на вторинному ринку залишається пріоритетом для багатьох водіїв, що прагнуть економії та довговічності. Фахівці роками виділяють одну конкретну установку, яка заслужила репутацію майже вічної конструкції.

Надійність конструкції

Двигун 1.9 TDI, що випускався з 1991 по 2011 рік, став справжньою легендою для багатьох моделей Volkswagen, Skoda та Audi. Цей агрегат цінують за надзвичайну міцність та простоту в обслуговуванні. Його основою є чавунний блок та перевірений часом ремінний привід ГРМ. Хоча установка не вважається найтихішою у своєму класі, її живучість дозволяє долати кілька сотень тисяч кілометрів без капітального ремонту. Головною умовою такої стабільності є регулярна заміна оливи кожні 10 000–15 000 км.

Дизель мав багато варіантів потужності для різних класів авто. Однією з найбільш безпроблемних вважається версія на 66 кВт із маркуванням ALH, яку фахівці називають еталоном витривалості. Популярним також є варіант на 81 кВт, відомий як ASV, що має турбіну зі змінною геометрією для кращої динаміки. Потужніші модифікації на 96 кВт та 110 кВт пропонують чудові швидкісні характеристики, проте вони потребують значно ретельнішого догляду через підвищене навантаження на внутрішні компоненти.

З часом виробник перейшов від класичної роторної помпи до системи з помпами-форсунками Pumpe Duse. Це рішення дозволило підвищити тиск впорскування, покращивши паливну економічність та потужність двигуна. Водночас нова технологія зробила агрегати вимогливішими до якості пального та специфікацій мастильних матеріалів. Для стабільної роботи системі PD необхідна олива стандарту VW 505.01, інакше існує висока ймовірність передчасного зносу розподільного вала.

Можливі ризики

Попри загальну позитивну репутацію, деякі версії викликають застереження в експертів. На форумі PistonHeads часто обговорюють модифікацію BXE на 77 кВт, де зафіксовані випадки проблем з шатунними вкладишами при великих пробігах.

Покупцям радять уважно перевіряти сервісну історію таких екземплярів перед укладанням угоди. Проте навіть у цих випадках типові несправності на кшталт зносу турбокомпресора чи клапана EGR не стають вироком для двигуна, який стабільно споживає лише 4–6 л на 100 км.

Хай там як, низькі витрати на паливо та доступність запчастин роблять цей мотор вигідним вкладенням коштів протягом тривалої експлуатації. Проста конструкція ранніх версій дозволяє проводити ремонт у більшості майстерень без використання надто дорогого обладнання.

Відсутність у багатьох старих варіантах складних фільтрів сажі спрощує життя власникам та зменшує кількість потенційних поломок. Механіки впевнені, що навіть за умови експлуатації в морози нижче 0 °C при належному догляді цей дизель залишатиметься актуальним ще багато років.