Автоконцерн відновлює випуск популярних дизельних машин для Європи

Концерн Stellantis офіційно оголосив про збереження та розширення лінійки дизельних двигунів для європейського ринку. Таке рішення зумовлене стабільним попитом з боку покупців та уповільненням темпів переходу на електричний транспорт.

Зміни у стратегії

Протягом останнього року Stellantis пройшов через масштабні трансформації, що суттєво змінили модельний ряд багатьох брендів. Компанія повернула двигун Hemi V8 для пікапа Ram 1500, припинила випуск гібридів Chrysler та Jeep, а також скасувала вихід електричної вантажної моделі Ram ще до її появи у продажу. Тепер виробник зосередився на реанімації дизельних технологій у європейському регіоні.

Як повідомляє Reuters, представники компанії підтвердили намір зберегти дизельні двигуни у портфелі продуктів, а у деяких випадках навіть збільшити пропозицію таких силових агрегатів. Основною причиною цього кроку називають орієнтацію на актуальний споживчий попит.

Відродження дизеля

Stellantis з кінця 2025 року відновив встановлення дизелів щонайменше на семи європейських моделях. Це відбувається попри загальне падіння продажів дизельних авто. Торік, частка таких машин на континенті становила лише 7,7% від загального обсягу нових реєстрацій. Втім, попит у певних сегментах залишається стабільним.

Дизельні версії знову отримують автомобілі марок Opel, Peugeot та Citroën. Крім того, компанія продовжить випуск відповідних модифікацій DS 7, а також моделей Alfa Romeo Tonale, Giulia та Stelvio.

Ринкова конкуренція

Попит на електромобілі у Європі виявився не таким високим, як прогнозували аналітики раніше, що ставить виробників у складне становище. Це змушує компанії шукати баланс між екологічними трендами та фінансовими показниками.

Повернення до дизелів виглядає логічним кроком у ситуації, коли темпи розвитку зарядної інфраструктури та купівельна спроможність не відповідають очікуванням, а китайські бренди активно захоплюють сегмент бюджетних електрокарів.