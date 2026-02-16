Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому автогігант повертає дизель на популярні моделі

Чому автогігант повертає дизель на популярні моделі

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 19:45
Автоконцерн відновлює випуск популярних дизельних машин для Європи
Стенд компанії Stellantis. Фото: Stellantis

Концерн Stellantis офіційно оголосив про збереження та розширення лінійки дизельних двигунів для європейського ринку. Таке рішення зумовлене стабільним попитом з боку покупців та уповільненням темпів переходу на електричний транспорт.

Про це написав Motor1.

Реклама
Читайте також:

Зміни у стратегії

Протягом останнього року Stellantis пройшов через масштабні трансформації, що суттєво змінили модельний ряд багатьох брендів. Компанія повернула двигун Hemi V8 для пікапа Ram 1500, припинила випуск гібридів Chrysler та Jeep, а також скасувала вихід електричної вантажної моделі Ram ще до її появи у продажу. Тепер виробник зосередився на реанімації дизельних технологій у європейському регіоні.

Як повідомляє Reuters, представники компанії підтвердили намір зберегти дизельні двигуни у портфелі продуктів, а у деяких випадках навіть збільшити пропозицію таких силових агрегатів. Основною причиною цього кроку називають орієнтацію на актуальний споживчий попит.

Відродження дизеля

Stellantis з кінця 2025 року відновив встановлення дизелів щонайменше на семи європейських моделях. Це відбувається попри загальне падіння продажів дизельних авто. Торік, частка таких машин на континенті становила лише 7,7% від загального обсягу нових реєстрацій. Втім, попит у певних сегментах залишається стабільним.

Дизельні версії знову отримують автомобілі марок Opel, Peugeot та Citroën. Крім того, компанія продовжить випуск відповідних модифікацій DS 7, а також моделей Alfa Romeo Tonale, Giulia та Stelvio.

Також читайте:

Названо найкращий дизельний двигун Renault

Чому зарано ховати авто з двигунами внутрішнього згоряння

Ринкова конкуренція

Попит на електромобілі у Європі виявився не таким високим, як прогнозували аналітики раніше, що ставить виробників у складне становище. Це змушує компанії шукати баланс між екологічними трендами та фінансовими показниками.

Повернення до дизелів виглядає логічним кроком у ситуації, коли темпи розвитку зарядної інфраструктури та купівельна спроможність не відповідають очікуванням, а китайські бренди активно захоплюють сегмент бюджетних електрокарів.

Китай авто електрокари Європа автомобіль дизпаливо електромобіль двигун конкуренція
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації