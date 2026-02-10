Легендарна витривалість: який дизель Renault вважають еталоном надійності

Дизель 2.0 dCi під капотом Renault Megane Sport 2007 року. Фото: Renault

Французький концерн Renault створив справжній інженерний хіт, який зняв тавро ненадійності з дизельних лінійок бренду. Двигун 2.0 dCi став результатом співпраці з Nissan та довів свою перевагу над конкурентами протягом двох десятиліть експлуатації.

Про це написав Autokult.

Конструктивні переваги

На зміну проблемним моторам 1.5 dCi та 1.9 dCi у 2006 році прийшов принципово новий агрегат під кодом M9R. Новинка отримала міцний чавунний блок та алюмінієву головку на 16 клапанів. Головною перевагою став надійний ланцюговий привід ГРМ, який замінив вразливий пасок, що суттєво підвищило довіру власників до цієї конструкції.

Значно збільшений об’єм мастильної системи, що становить від 6,5 л до 7,4 л, став відповіддю на перегрів та передчасний знос деталей у попередніх модифікаціях. Це дозволило ефективніше охолоджувати турбокомпресор Garrett, який у цій версії отримав додаткове рідинне охолодження. Завдяки таким змінам ресурс турбіни суттєво зріс, а ризик критичного пошкодження вкладишів було зведено до мінімуму при належному догляді.

Нюанси експлуатації

Типові несправності агрегату зазвичай пов’язані з накопиченням сажі в клапані EGR та на дросельній заслінці. Через забруднення пластикові шестерні механізму можуть виходити з ладу, що призводить до нерухомості заслінки. Проте при регулярному професійному чищенні цих вузлів серйозних витрат, що можуть сягати сотні доларів, можна уникнути.

При догляді за вживаними екземплярами варто звертати увагу на демпферне коліно вала, яке служить приблизно 100 000–150 000 км. Ланцюг ГРМ зазвичай витримує до 300 000 км за умови використання якісних мастил.

Регламент обслуговування

Виробник спочатку декларував інтервали заміни мастила кожні 30 000 км, проте досвід механіків доводить необхідність скорочення цього терміну до 10 000–15 000 км. Для коректної роботи системи очищення відпрацьованих газів слід використовувати мастила класів ACEA C4 або C5 залежно від року випуску. Такий підхід гарантує збереження працездатності фільтра FAP та системи SCR з реагентом AdBlue на сучасних версіях Blue dCi.

Регулярне сервісне обслуговування раз на 100 000 км має включати перевірку стану паска навісного обладнання та очищення впускної системи. Хоча виймання п’єзоелектричних форсунок Bosch може бути ускладненим через корозію, самі вони вирізняються високою витривалістю. Дотримання цих простих правил дозволяє двигуну без проблем долати позначку у 300 000–400 000 км пробігу без капітального ремонту.