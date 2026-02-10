Легендарная выносливость: какой дизель Renault считают эталоном надежности

Дизель 2.0 dCi под капотом Renault Megane Sport 2007 года. Фото: Renault

Французский концерн Renault создал настоящий инженерный хит, который снял клеймо ненадежности с дизельных линеек бренда. Двигатель 2.0 dCi стал результатом сотрудничества с Nissan и доказал свое превосходство над конкурентами в течение двух десятилетий эксплуатации.

Конструктивные преимущества

На смену проблемным моторам 1.5 dCi и 1.9 dCi в 2006 году пришел принципиально новый агрегат под кодом M9R. Новинка получила прочный чугунный блок и алюминиевую головку на 16 клапанов. Главным преимуществом стал надежный цепной привод ГРМ, который заменил уязвимый ремень, что существенно повысило доверие владельцев к этой конструкции.

Значительно увеличенный объем смазочной системы, составляющий от 6,5 л до 7,4 л, стал ответом на перегрев и преждевременный износ деталей в предыдущих модификациях. Это позволило эффективнее охлаждать турбокомпрессор Garrett, который в этой версии получил дополнительное жидкостное охлаждение. Благодаря таким изменениям ресурс турбины существенно вырос, а риск критического повреждения вкладышей был сведен к минимуму при надлежащем уходе.

Нюансы эксплуатации

Типичные неисправности агрегата обычно связаны с накоплением сажи в клапане EGR и на дроссельной заслонке. Из-за загрязнения пластиковые шестерни механизма могут выходить из строя, что приводит к неподвижности заслонки. Однако при регулярной профессиональной чистке этих узлов серьезных расходов, которые могут достигать сотни долларов, можно избежать.

При уходе за подержанными экземплярами стоит обращать внимание на демпферное колено вала, которое служит примерно 100 000-150 000 км. Цепь ГРМ обычно выдерживает до 300 000 км при условии использования качественных масел.

Регламент обслуживания

Производитель изначально декларировал интервалы замены масла каждые 30 000 км, однако опыт механиков доказывает необходимость сокращения этого срока до 10 000-15 000 км. Для корректной работы системы очистки отработанных газов следует использовать масла классов ACEA C4 или C5 в зависимости от года выпуска. Такой подход гарантирует сохранение работоспособности фильтра FAP и системы SCR с реагентом AdBlue на современных версиях Blue dCi.

Регулярное сервисное обслуживание раз в 100 000 км должно включать проверку состояния ремня навесного оборудования и очистку впускной системы. Хотя извлечение пьезоэлектрических форсунок Bosch может быть затруднено из-за коррозии, сами они отличаются высокой выносливостью. Соблюдение этих простых правил позволяет двигателю без проблем преодолевать отметку в 300 000-400 000 км пробега без капитального ремонта.