Автоконцерн возобновляет выпуск популярных дизельных машин для Европы

Концерн Stellantis официально объявил о сохранении и расширении линейки дизельных двигателей для европейского рынка. Такое решение обусловлено стабильным спросом со стороны покупателей и замедлением темпов перехода на электрический транспорт.

Изменения в стратегии

В течение последнего года Stellantis прошел через масштабные трансформации, которые существенно изменили модельный ряд многих брендов. Компания вернула двигатель Hemi V8 для пикапа Ram 1500, прекратила выпуск гибридов Chrysler и Jeep, а также отменила выход электрической грузовой модели Ram еще до ее появления в продаже. Теперь производитель сосредоточился на реанимации дизельных технологий в европейском регионе.

Как сообщает Reuters, представители компании подтвердили намерение сохранить дизельные двигатели в портфеле продуктов, а в некоторых случаях даже увеличить предложение таких силовых агрегатов. Основной причиной этого шага называют ориентацию на актуальный потребительский спрос.

Возрождение дизеля

Stellantis с конца 2025 года возобновил установку дизелей как минимум на семи европейских моделях. Это происходит несмотря на общее падение продаж дизельных авто. В прошлом году, доля таких машин на континенте составляла лишь 7,7% от общего объема новых регистраций. Впрочем, спрос в определенных сегментах остается стабильным.

Дизельные версии снова получают автомобили марок Opel, Peugeot и Citroën. Кроме того, компания продолжит выпуск соответствующих модификаций DS 7, а также моделей Alfa Romeo Tonale, Giulia и Stelvio.

Рыночная конкуренция

Спрос на электромобили в Европе оказался не таким высоким, как прогнозировали аналитики ранее, что ставит производителей в сложное положение. Это заставляет компании искать баланс между экологическими трендами и финансовыми показателями.

Возврат к дизелям выглядит логичным шагом в ситуации, когда темпы развития зарядной инфраструктуры и покупательская способность не соответствуют ожиданиям, а китайские бренды активно захватывают сегмент бюджетных электрокаров.