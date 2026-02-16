Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему автогигант возвращает дизель на популярные модели

Почему автогигант возвращает дизель на популярные модели

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 19:45
Автоконцерн возобновляет выпуск популярных дизельных машин для Европы
Стенд компании Stellantis. Фото: Stellantis

Концерн Stellantis официально объявил о сохранении и расширении линейки дизельных двигателей для европейского рынка. Такое решение обусловлено стабильным спросом со стороны покупателей и замедлением темпов перехода на электрический транспорт.

Об этом написал Motor1.

Реклама
Читайте также:

Изменения в стратегии

В течение последнего года Stellantis прошел через масштабные трансформации, которые существенно изменили модельный ряд многих брендов. Компания вернула двигатель Hemi V8 для пикапа Ram 1500, прекратила выпуск гибридов Chrysler и Jeep, а также отменила выход электрической грузовой модели Ram еще до ее появления в продаже. Теперь производитель сосредоточился на реанимации дизельных технологий в европейском регионе.

Как сообщает Reuters, представители компании подтвердили намерение сохранить дизельные двигатели в портфеле продуктов, а в некоторых случаях даже увеличить предложение таких силовых агрегатов. Основной причиной этого шага называют ориентацию на актуальный потребительский спрос.

Возрождение дизеля

Stellantis с конца 2025 года возобновил установку дизелей как минимум на семи европейских моделях. Это происходит несмотря на общее падение продаж дизельных авто. В прошлом году, доля таких машин на континенте составляла лишь 7,7% от общего объема новых регистраций. Впрочем, спрос в определенных сегментах остается стабильным.

Дизельные версии снова получают автомобили марок Opel, Peugeot и Citroën. Кроме того, компания продолжит выпуск соответствующих модификаций DS 7, а также моделей Alfa Romeo Tonale, Giulia и Stelvio.

Также читайте:

Назван лучший дизельный двигатель Renault

Почему рано хоронить авто с двигателями внутреннего сгорания

Рыночная конкуренция

Спрос на электромобили в Европе оказался не таким высоким, как прогнозировали аналитики ранее, что ставит производителей в сложное положение. Это заставляет компании искать баланс между экологическими трендами и финансовыми показателями.

Возврат к дизелям выглядит логичным шагом в ситуации, когда темпы развития зарядной инфраструктуры и покупательская способность не соответствуют ожиданиям, а китайские бренды активно захватывают сегмент бюджетных электрокаров.

Китай авто электрокары Европа автомобиль дизтопливо електромобиль двигатель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации