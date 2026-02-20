Відео
Головна Авто Названо невбиваний дизельний двигун Fiat

Названо невбиваний дизельний двигун Fiat

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 07:35
Мільйон кілометрів не межа: невбиваний  дизельний двигун Fiat
Дизель 1.9 JTD. Фото: seletron.com

Цей силовий агрегат став першим у світі серійним дизелем з системою впорскування Common Rail, що назавжди змінило автомобільну індустрію. Завдяки вдалій конструкції та високій паливній ефективності він отримав статус одного з найнадійніших двигунів у своєму класі.

Про це написав Autokult.

Читайте також:

Революційний шлях

Поява цього мотора у 1997 році на моделі Alfa Romeo 156 стала справжнім проривом, адже технологія Common Rail забезпечила низьку витрату пального та відмінну динаміку. Дослідницькі компанії групи Fiat на той час значно випередили конкурентів, змусивши навіть таких гігантів, як Volkswagen, згодом відмовитися від власних розробок на користь італійської системи.

Протягом років двигун постійно еволюціонував: від простих 8-клапанних версій на 105 к.с. до потужних варіантів MultiJet з 16 клапанами. Завдяки своїй універсальності агрегат використовували не лише італійські бренди, а й Opel, Saab, Suzuki та навіть Cadillac.

Технічна досконалість

Основою двигуна об’ємом 1910 куб. см став міцний чавунний блок, який експерти називають броньованим через його надзвичайну витривалість. У комерційному транспорті, наприклад у моделях Fiat Doblo, ці мотори здатні впевнено долати позначку в 1 000 000 км пробігу без капітального ремонту.

Цей двигун є практично незнищенним за умови належного сервісу. Навіть значне збільшення потужності шляхом тюнінгу не стає критичним викликом для міцної поршневої групи та колінчастого вала, що дозволяє фанатам марки безпечно підвищувати продуктивність.

Також читайте:

Чому автогігант повертає дизель на популярні моделі

ТОП-7 економних та надійних дизельних двигунів у 2026 році

Умови довговічності

Попри загальну надійність, існують певні нюанси, які потребують регулярної уваги для збереження максимального ресурсу. Дослідницькі центри Bosch, які постачали систему впорскування, та досвідчені механіки рекомендують скоротити інтервал заміни ременя ГРМ до 80 000–90 000 км або проводити обслуговування кожні пʼять років.

Найбільшу небезпеку для 16-клапанних версій становлять вихрові заслінки у впускному колекторі, фрагменти яких можуть пошкодити циліндри. Експерти стверджують, що вчасне видалення цих елементів разом з регулярним очищенням клапана EGR та використанням якісної оливи об’ємом до 4,7 л робить цей дизель майже вічним.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
