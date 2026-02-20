Видео
Назван неубиваемый дизельный двигатель Fiat

Назван неубиваемый дизельный двигатель Fiat

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 07:35
Миллион километров не предел: неубиваемый дизельный двигатель Fiat
Дизель 1.9 JTD. Фото: seletron.com

Этот силовой агрегат стал первым в мире серийным дизелем с системой впрыска Common Rail, что навсегда изменило автомобильную индустрию. Благодаря удачной конструкции и высокой топливной эффективности он получил статус одного из самых надежных двигателей в своем классе.

Об этом написал Autokult.

Революционный путь

Появление этого мотора в 1997 году на модели Alfa Romeo 156 стало настоящим прорывом, ведь технология Common Rail обеспечила низкий расход топлива и отличную динамику. Исследовательские компании группы Fiat в то время значительно опередили конкурентов, заставив даже таких гигантов, как Volkswagen, впоследствии отказаться от собственных разработок в пользу итальянской системы.

На протяжении лет двигатель постоянно эволюционировал: от простых 8-клапанных версий на 105 л.с. до мощных вариантов MultiJet с 16 клапанами. Благодаря своей универсальности агрегат использовали не только итальянские бренды, но и Opel, Saab, Suzuki и даже Cadillac.

Техническое совершенство

Основой двигателя объемом 1910 куб. см стал прочный чугунный блок, который эксперты называют бронированным из-за его чрезвычайной выносливости. В коммерческом транспорте, например в моделях Fiat Doblo, эти моторы способны уверенно преодолевать отметку в 1 000 000 км пробега без капитального ремонта.

Этот двигатель практически неубиваем при условии надлежащего сервиса. Даже значительное увеличение мощности путем тюнинга не становится критическим вызовом для прочной поршневой группы и коленчатого вала, что позволяет фанатам марки безопасно повышать производительность.

Условия долговечности

Несмотря на общую надежность, существуют определенные нюансы, которые требуют регулярного внимания для сохранения максимального ресурса. Исследовательские центры Bosch, которые поставляли систему впрыска, и опытные механики рекомендуют сократить интервал замены ремня ГРМ до 80 000-90 000 км или проводить обслуживание каждые пять лет.

Наибольшую опасность для 16-клапанных версий представляют вихревые заслонки во впускном коллекторе, фрагменты которых могут повредить цилиндры. Эксперты утверждают, что своевременное удаление этих элементов вместе с регулярной очисткой клапана EGR и использованием качественного масла объемом до 4,7 л делает этот дизель почти вечным.

авто автомобиль Мотор характеристики двигатель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
