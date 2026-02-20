Миллион километров не предел: неубиваемый дизельный двигатель Fiat

Дизель 1.9 JTD. Фото: seletron.com

Этот силовой агрегат стал первым в мире серийным дизелем с системой впрыска Common Rail, что навсегда изменило автомобильную индустрию. Благодаря удачной конструкции и высокой топливной эффективности он получил статус одного из самых надежных двигателей в своем классе.

Об этом написал Autokult.

Реклама

Читайте также:

Революционный путь

Появление этого мотора в 1997 году на модели Alfa Romeo 156 стало настоящим прорывом, ведь технология Common Rail обеспечила низкий расход топлива и отличную динамику. Исследовательские компании группы Fiat в то время значительно опередили конкурентов, заставив даже таких гигантов, как Volkswagen, впоследствии отказаться от собственных разработок в пользу итальянской системы.

На протяжении лет двигатель постоянно эволюционировал: от простых 8-клапанных версий на 105 л.с. до мощных вариантов MultiJet с 16 клапанами. Благодаря своей универсальности агрегат использовали не только итальянские бренды, но и Opel, Saab, Suzuki и даже Cadillac.

Техническое совершенство

Основой двигателя объемом 1910 куб. см стал прочный чугунный блок, который эксперты называют бронированным из-за его чрезвычайной выносливости. В коммерческом транспорте, например в моделях Fiat Doblo, эти моторы способны уверенно преодолевать отметку в 1 000 000 км пробега без капитального ремонта.

Этот двигатель практически неубиваем при условии надлежащего сервиса. Даже значительное увеличение мощности путем тюнинга не становится критическим вызовом для прочной поршневой группы и коленчатого вала, что позволяет фанатам марки безопасно повышать производительность.

Также читайте:

Почему автогигант возвращает дизель на популярные модели

ТОП-7 экономных и надежных дизельных двигателей в 2026 году

Условия долговечности

Несмотря на общую надежность, существуют определенные нюансы, которые требуют регулярного внимания для сохранения максимального ресурса. Исследовательские центры Bosch, которые поставляли систему впрыска, и опытные механики рекомендуют сократить интервал замены ремня ГРМ до 80 000-90 000 км или проводить обслуживание каждые пять лет.

Наибольшую опасность для 16-клапанных версий представляют вихревые заслонки во впускном коллекторе, фрагменты которых могут повредить цилиндры. Эксперты утверждают, что своевременное удаление этих элементов вместе с регулярной очисткой клапана EGR и использованием качественного масла объемом до 4,7 л делает этот дизель почти вечным.