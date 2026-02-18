Видео
Главная Авто Механик назвал самый надежный дизельный двигатель

Механик назвал самый надежный дизельный двигатель

Дата публикации 18 февраля 2026 19:45
Какой дизельный двигатель считают эталоном надежности
Двигатель Isuzu 1.7 CDTI. Фото: @TheMegaStofi

Несмотря на глобальный переход на электромобили, дизельные двигатели сохраняют популярность на вторичном рынке благодаря своей экономичности и выносливости. Эксперт испанской станции контроля транспортных средств назвал конкретную модель, которая способна преодолевать сотни тысяч километров без капитального ремонта.

Об этом написал Interia Motoryzacja.

Японская технология

Педро Бастида, специалист испанской станции техосмотра ITV, поделился собственными наблюдениями относительно наиболее выносливых агрегатов. По его мнению, сочетание немецкого кузова и японских технологий оказалось едва ли не самым удачным решением в истории автопрома.

Хотя автомобили марки Opel обычно не занимают первые места в рейтингах безотказности, версии с дизельным двигателем 1.7 CDTI от японского производителя Isuzu являются исключением. Этот двигатель потребляет в среднем от 5,5 до 7,5 л/100 км, обеспечивая при этом превосходную динамику движения.

Автогигант возвращает дизель на популярные модели

Почему дизельное топливо в Европе намного дороже, чем в США

Проверка временем

Свою рекомендацию механик подкрепил примером Opel Astra, который проехал более 270 000 км. По словам эксперта, за все время эксплуатации владелец транспортного средства ограничился лишь регулярной заменой моторного масла.

Эра дизелей постепенно проходит после скандала Dieselgate. Поэтому такие надежные экземпляры становятся настоящей находкой для водителей, которые ценят стабильность и не готовы тратить тысячи долларов на сложные ремонты современной топливной аппаратуры.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
