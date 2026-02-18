Відео
Механік назвав найнадійніший дизельний двигун

Дата публікації: 18 лютого 2026 19:45
Який дизельний двигун вважають еталоном надійності
Двигун Isuzu 1.7 CDTI. Фото: @TheMegaStofi

Попри глобальний перехід на електромобілі, дизельні двигуни зберігають популярність на вторинному ринку завдяки своїй економічності та витривалості. Експерт іспанської станції контролю транспортних засобів назвав конкретну модель, яка здатна долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту.

Про це написав Interia Motoryzacja.

Педро Бастіда, фахівець іспанської станції техогляду ITV, поділився власними спостереженнями щодо найбільш витривалих агрегатів. На його думку, поєднання німецького кузова та японських технологій виявилося чи не найвдалішим рішенням в історії автопрому.

Хоча автомобілі марки Opel зазвичай не посідають перші місця в рейтингах безвідмовності, версії з дизельним двигуном 1.7 CDTI від японського виробника Isuzu є винятком. Цей двигун споживає в середньому від 5,5 до 7,5 л/100 км, забезпечуючи при цьому чудову динаміку руху.

Перевірка часом

Свою рекомендацію механік підкріпив прикладом Opel Astra, який проїхав понад 270 000 км. За словами експерта, за весь час експлуатації власник транспортного засобу обмежився лише регулярною заміною моторної оливи.

Ера дизелів поступово минає після скандалу Dieselgate. Тому такі надійні екземпляри стають справжньою знахідкою для водіїв, які цінують стабільність та не готові витрачати тисячі доларів на складні ремонти сучасної паливної апаратури.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
