Представлен первый в мире подзаряжаемый гибрид с дизельным двигателем

Китайский концерн Chery представил первый в мире пикап с гибридной силовой установкой на основе дизельного двигателя. Новинка под названием KP31 призвана укрепить позиции бренда на рынках, где подобный тип кузова является топом продаж.

Технические решения

Экспансия китайских автопроизводителей на внешние рынки больше не ограничивается только европейским направлением. Обостряется конкуренция между брендами из Поднебесной в Австралии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Концерн Chery Automobile недавно возродил марку Rely, чтобы предлагать специализированные коммерческие автомобили для иностранных клиентов. Хотя в самом Китае дизельные пикапы занимают лишь небольшую долю рынка, развитие таких моделей стало приоритетом для экспортной деятельности.

В основе новой гибридной системы Plug-in лежит дизельный агрегат объемом 2,5 л, который работает в паре с электрическим двигателем. Эксперты компании отмечают, что такая комбинация обеспечивает уменьшение потребления топлива на 10% по сравнению с обычными дизельными двигателями. Кроме топливной эффективности, новая силовая установка позволила достичь снижения вибраций на 30%. Это существенно повышает уровень комфорта при эксплуатации рамного автомобиля длиной около 5,6 м.

Рабочие возможности

Модель разработана как стандартный рабочий инструмент с грузоподъемностью 1000 кг. Технические характеристики позволяют автомобилю буксировать прицепы массой до 3500 кг, что соответствует требованиям аграрного и строительного секторов. Тяговая батарея интегрирована в задней части рамы под грузовой платформой для сохранения полезного пространства. Электромотор расположен между двигателем внутреннего сгорания и трансмиссией, обеспечивая передачу момента преимущественно на заднюю ось.

Появление производственной версии KP31 в Австралии запланировано на конец 2026 года. Китайский гигант планирует конкурировать с такими моделями, как BYD Shark 6, привлекая покупателей уникальной для сегмента дизель-электрической установкой. По мнению экспертов, такой шаг поможет бренду выделиться на фоне внутренних конкурентов.