Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Создано уникальное гибридное авто с дизельным двигателем

Создано уникальное гибридное авто с дизельным двигателем

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 07:35
Представлен первый в мире подзаряжаемый гибрид с дизельным двигателем
Вид спереди Chery KP31. Фото: cherymotor.com.au

Китайский концерн Chery представил первый в мире пикап с гибридной силовой установкой на основе дизельного двигателя. Новинка под названием KP31 призвана укрепить позиции бренда на рынках, где подобный тип кузова является топом продаж.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Реклама
Читайте также:

Технические решения

Экспансия китайских автопроизводителей на внешние рынки больше не ограничивается только европейским направлением. Обостряется конкуренция между брендами из Поднебесной в Австралии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Концерн Chery Automobile недавно возродил марку Rely, чтобы предлагать специализированные коммерческие автомобили для иностранных клиентов. Хотя в самом Китае дизельные пикапы занимают лишь небольшую долю рынка, развитие таких моделей стало приоритетом для экспортной деятельности.

В основе новой гибридной системы Plug-in лежит дизельный агрегат объемом 2,5 л, который работает в паре с электрическим двигателем. Эксперты компании отмечают, что такая комбинация обеспечивает уменьшение потребления топлива на 10% по сравнению с обычными дизельными двигателями. Кроме топливной эффективности, новая силовая установка позволила достичь снижения вибраций на 30%. Это существенно повышает уровень комфорта при эксплуатации рамного автомобиля длиной около 5,6 м.

Также читайте:

Механик назвал неистребимый дизель на подержанных автомобилях

Популярные гибридные автомобили в Украине в 2026 году

Рабочие возможности

Підзарядний дизельний гібрид Chery KP31
Chery KP31 вид сбоку. Фото: 4x4australia.com.au

Модель разработана как стандартный рабочий инструмент с грузоподъемностью 1000 кг. Технические характеристики позволяют автомобилю буксировать прицепы массой до 3500 кг, что соответствует требованиям аграрного и строительного секторов. Тяговая батарея интегрирована в задней части рамы под грузовой платформой для сохранения полезного пространства. Электромотор расположен между двигателем внутреннего сгорания и трансмиссией, обеспечивая передачу момента преимущественно на заднюю ось.

Появление производственной версии KP31 в Австралии запланировано на конец 2026 года. Китайский гигант планирует конкурировать с такими моделями, как BYD Shark 6, привлекая покупателей уникальной для сегмента дизель-электрической установкой. По мнению экспертов, такой шаг поможет бренду выделиться на фоне внутренних конкурентов.

Китай авто технологии автомобиль дизтопливо гибрид
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации