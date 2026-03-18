Пять автомобилей, о покупке которых владельцы сожалели в 2026 году

Составлен перечень автомобилей, приобретение которых принесло наибольшее разочарование владельцам в 2026 году, по данным Consumer Reports. Большинство позиций в этом списке занимают гибридные модели и электрокары, которые не оправдали ожиданий по надежности и комфорту. Лишь небольшая часть покупателей готова повторно выбрать эти транспортные средства из-за технических недостатков и несоответствия стоимости качеству.

Проблемные гибриды

Автомобилем года, которым наименее довольны водители, стал Jeep Grand Cherokee PHEV. Лишь 25% владельцев согласились бы приобрести эту модель снова. Основные жалобы касаются проблем с надежностью и частых неисправностей электрических систем. Такие вызовы сложно оправдать при стоимости машины от 60 490 до 74 670 долларов.

Еще одним разочарованием в сегменте гибридов стал кроссовер Mazda CX-90 PHEV. Лишь 34% опрошенных подтвердили свою лояльность бренду в этом случае. Несмотря на общую репутацию марки, эта конкретная модификация разочаровала 66% покупателей. Главным фактором негативных отзывов стали неотработанные переходы между бензиновым и электрическим режимами движения.

Неудачные электрокары

Электрический Honda Prologue также оказался среди аутсайдеров. Лишь 37% владельцев признали, что купили бы этот автомобиль во второй раз. Совместная разработка японского производителя с корпорацией General Motors не смогла впечатлить аудиторию. Около 63% пользователей выражают недовольство опытом использования этой модели.

Аналогичная ситуация наблюдается с Audi Q4 e-tron, который разочаровал 61% своих хозяев. Пользователи жалуются на чрезмерно жесткую подвеску и низкую скорость зарядки батареи. Также немало нареканий вызывает скучный дизайн интерьера, не соответствующий статусу бренда. При цене от 50 600 до 59 000 долларов клиенты не видят ценности, за которую они заплатили.

Также читайте:

Стало известно, какими авто наиболее довольны водители

Наиболее надежные годы выпуска Toyota Corolla

Бензиновая ошибка

Единственным представителем машин с двигателем внутреннего сгорания в списке стал Acura ADX. Лишь 40% водителей довольны своим выбором, тогда как остальные жалеют о покупке. Многие отмечают, что эта модель ощущается как обычный базовый кроссовер во время движения. Учитывая ценник от 35 000 до 44 400 долларов, авто трудно назвать выгодным вариантом.