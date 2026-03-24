Бюджетные подержанные авто с лучшей экономией топлива в 2026 году

Volvo V50 2007 года. Фото: infocar.ua

Рынок подержанных транспортных средств в 2026 году демонстрирует четкий тренд на максимальную энергоэффективность. Высокая стоимость топлива заставляет покупателей искать варианты с минимальным аппетитом, где расход не превышает 5-6 л/100 км в реальных условиях. Современные дизельные и гибридные авто по цене от 8 000 до 15 000 долларов позволяют существенно сократить ежемесячные расходы на заправку без потери динамики движения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Доступная надежность

В бюджете до 8 000 долларов лидером по популярности остается Skoda Octavia A5 выпуска 2009-2013 годов. Версия с дизельным двигателем 1.6 TDI потребляет около 5 л/100 км в смешанном цикле и ценится за просторный багажник. В этом же ценовом сегменте Volvo V50 с мотором 1.6 D демонстрирует еще большую экономию на уровне 4,5 л/100 км, предлагая при этом высокое качество отделки салона.

Третий Ford Focus с агрегатом 1.6 TDCi укладывается в 5 л/100 км и отличается сбалансированной управляемостью. Mazda 6 поколения GH (2007-2012) с дизелем 2,2 л требует около 6 л/100 км, привлекая внимание выразительным дизайном. Компактная Ford Fiesta с дизелями 1,4 или 1,6 л является настоящим рекордсменом, потребляя всего 4 л/100 км, а Renault Megane третьей генерации с 1.5 dCi уверенно держит показатель 4,5 л/100 км.

Средний сегмент

Имея бюджет до 12 000 долларов, можно рассчитывать на Skoda Octavia A7 с обновленным 1.6 TDI, расходующим около 4,8 л/100 км. Американский Ford Fusion второй генерации с дизельным двигателем потребляет в пределах 5,5 л/100 км, предлагая высокий уровень комфорта. Peugeot 308 с двигателем 1.6 BlueHDi поражает аппетитом всего 4 л/100 км и считается одним из самых надежных в своем классе.

Honda Accord восьмого поколения с дизелем 2.2 i-DTEC требует около 6 л/100 км, сочетая премиальный драйв с долговечностью. Volvo V60 серии D2 потребляет 5 л/100 км и обеспечивает образцовый уровень пассивной безопасности. Кроссовер Peugeot 3008 с двигателем 1.6 BlueHDi расходует 5 л/100 км, а Nissan Qashqai J11 с проверенным 1.5 dCi показывает результат 5,5 л/100 км, что делает их идеальными семейными авто.

Технологический выбор

В категории до 15 000 долларов Volkswagen Passat B8 с двухлитровым 2.0 TDI потребляет в пределах 5-6 л/100 км, обеспечивая статус и наличие современных цифровых помощников. Гибридная версия Ford Fusion (Mondeo) идеально подходит для городских джунглей, удерживая расход на уровне 5 л/100 км благодаря рекуперации энергии при торможении. Это позволяет существенно экономить в пробках.

Renault Megane четвертого поколения с модернизированным 1.5 dCi показывает результат 4,2 л/100 км в загородном цикле. Выбор в этом бюджете позволяет найти машины с меньшим пробегом и расширенным списком опций. Важно использовать только качественное топливо, так как современные топливные системы указанных моделей чувствительны к посторонним примесям.