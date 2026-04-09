Найновіша Toyota RAV4 в Україні вже цього літа: яка ціна

Toyota RAV4 PHEV 2026 року. Фото: consumerreports.org

Поява шостого покоління Toyota RAV4 на українському ринку очікується вже на початку липня 2026 року. Популярний кросовер отримав повністю оновлений дизайн та передові цифрові технології всередині салону. Офіційний ціновий діапазон новинки складе від 42 000 до 54 000 доларів залежно від обраного рівня оснащення та типу силової установки.

Новий дизайн

Зовнішність автомобіля стала атлетичнішою завдяки тривимірній структурі передньої частини та тонким світлодіодним фарам. Скульптурні колісні арки підкреслюють міцність кузова, а диски розміром від 18 до 20 дюймів додають моделі сучасної естетики. Кросовер зберіг компактні габарити попередника для зручного маневрування у щільному міському трафіку.

Використання вдосконаленої платформи TNGA-K дозволило збільшити жорсткість кузова на 9,7%, що позитивно вплинуло на стабільність під час маневрів.

Цифрові рішення

Центральною частиною інтер'єру стала програмна платформа Arene, яка працює на базі мультимедійної системи ToyotaConnect. Новий процесор демонструє швидкість у чотири рази вищу за попередні показники, миттєво обробляючи запити. Салон оснащений сенсорним дисплеєм діагоналлю 12,9 дюйма та повністю цифровою панеллю приладів на 12,3 дюйма.

Система інтегрована з навігацією TomTom у реальному часі та сервісами Google для зручності водіння. Проєкційний дисплей на лобовому склі збільшив площу відображення вдвічі, створюючи ефект глибини на значній відстані. Функція Smart Digital Key+ дозволяє використовувати смартфон як ключ навіть за умови повної розрядки гаджета. Внутрішній простір доповнений USB-портами потужністю 45 Вт для швидкої зарядки сучасних ноутбуків прямо в дорозі.

Гібридна потужність

Плагін-гібридна версія RAV4 PHEV встановлює новий стандарт автономності серед сучасних кросоверів. Завдяки літій-іонній батареї місткістю 22,68 кВт-год запас ходу виключно на електричній тязі досягає 137 км за циклом WLTP. Це перетворює гібрид на повноцінний електромобіль для щоденних поїздок містом без використання пального.

Зарядка постійним струмом потужністю 50 кВт дозволяє поповнити енергію батареї з 10% до 80% всього за 30 хвилин. Сумарна потужність повнопривідної установки складає 309 к.с., що забезпечує розгін до 100 км/год за 5,8 секунди. Покращена шумоізоляція та нова електронно керована гальмівна система підвищують загальний рівень комфорту.

Безпека руху

Оновлений комплекс Toyota Safety Sense тепер здатен розпізнавати не лише автомобілі та пішоходів, а й мотоциклістів. Система автоматичного гальмування після зіткнення мінімізує ризики повторних ударів у небезпечних ситуаціях. Функція дистанційного паркування Advanced Park дозволяє керувати автомобілем через смартфон, перебуваючи зовні транспортного засобу.

