Самая новая Toyota RAV4 в Украине уже этим летом: какая цена

Toyota RAV4 PHEV 2026 года. Фото: consumerreports.org

Появление шестого поколения Toyota RAV4 на украинском рынке ожидается уже в начале июля 2026 года. Популярный кроссовер получил полностью обновленный дизайн и передовые цифровые технологии внутри салона. Официальный ценовой диапазон новинки составит от 42 000 до 54 000 долларов в зависимости от выбранного уровня оснащения и типа силовой установки.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на 24tv.

Новый дизайн

Внешность автомобиля стала более атлетичной благодаря трехмерной структуре передней части и тонким светодиодным фарам. Скульптурные колесные арки подчеркивают прочность кузова, а диски размером от 18 до 20 дюймов добавляют модели современной эстетики. Кроссовер сохранил компактные габариты предшественника для удобного маневрирования в плотном городском трафике.

Использование усовершенствованной платформы TNGA-K позволило увеличить жесткость кузова на 9,7%, что положительно повлияло на стабильность при маневрах.

Цифровые решения

Центральной частью интерьера стала программная платформа Arene, которая работает на базе мультимедийной системы ToyotaConnect. Новый процессор демонстрирует скорость в четыре раза выше предыдущих показателей, мгновенно обрабатывая запросы. Салон оснащен сенсорным дисплеем диагональю 12,9 дюйма и полностью цифровой панелью приборов на 12,3 дюйма.

Система интегрирована с навигацией TomTom в реальном времени и сервисами Google для удобства вождения. Проекционный дисплей на лобовом стекле увеличил площадь отображения вдвое, создавая эффект глубины на значительном расстоянии. Функция Smart Digital Key+ позволяет использовать смартфон в качестве ключа даже при условии полной разрядки гаджета. Внутреннее пространство дополнено USB-портами мощностью 45 Вт для быстрой зарядки современных ноутбуков прямо в дороге.

Гибридная мощность

Плагин-гибридная версия RAV4 PHEV устанавливает новый стандарт автономности среди современных кроссоверов. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 22,68 кВт-ч запас хода исключительно на электрической тяге достигает 137 км по циклу WLTP. Это превращает гибрид в полноценный электромобиль для ежедневных поездок по городу без использования топлива.

Зарядка постоянным током мощностью 50 кВт позволяет пополнить энергию батареи с 10% до 80% всего за 30 минут. Суммарная мощность полноприводной установки составляет 309 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды. Улучшенная шумоизоляция и новая электронно управляемая тормозная система повышают общий уровень комфорта.

Безопасность движения

Обновленный комплекс Toyota Safety Sense теперь способен распознавать не только автомобили и пешеходов, но и мотоциклистов. Система автоматического торможения после столкновения минимизирует риски повторных ударов в опасных ситуациях. Функция дистанционной парковки Advanced Park позволяет управлять автомобилем через смартфон, находясь снаружи транспортного средства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Toyota выпустила две локализованные версии бестселлера RAV4 для Китая, изготовленные с партнерами FAW и GAC. Оба кроссовера адаптированы для китайского рынка с уникальными комплектациями, выбором силовых агрегатов и ценой от 23 900 долларов.

