Они положат конец доминированию Toyota на рынке гибридных авто

Гибридные автомобили Toyota. Фото: drive.com.au

Китайские автопроизводители готовят масштабное наступление на позиции Toyota в сегменте гибридных автомобилей без подзарядки. В 2026 году компании Chery, Geely и Changan представят новые технологии, обещающие революционную топливную эффективность. Заявленные показатели расхода топлива на уровне 2 л/100 км ставят под угрозу многолетнее доминирование японского бренда. Новый подход базируется на приоритете электрического привода и использовании гибких гибридных трансмиссий.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на CarNewsChina.

Технические отличия

Гибридная система Toyota базируется на планетарной передаче, которая механически сочетает двигатель внутреннего сгорания с колесами. Это обеспечивает исключительную плавность хода и позволяет бензиновому мотору работать в наиболее эффективном диапазоне оборотов. Однако постоянное механическое сцепление ограничивает пиковую мощность электрического привода, что влияет на динамику ускорения.

Китайские инженеры выбрали другой путь, используя последовательно-параллельную архитектуру и многоступенчатые гибридные трансмиссии DHT. В таких системах электрический двигатель часто играет доминантную роль, тогда как бензиновый агрегат работает как генератор или подключается только на высоких скоростях. Это позволяет устанавливать более мощные электромоторы от 130 до 180 кВт.

Такая структура обеспечивает лучшую динамику в городских условиях и существенно снижает потребление энергии. Заявленный расход топлива в городском цикле для новых китайских моделей составляет около 2-3 л/100 км. Гибкость режимов работы позволяет системе мгновенно адаптироваться к условиям движения, максимизируя использование электрической тяги.

Читайте также:

Экономическая выгода

Одним из главных факторов перехода на гибриды HEV стала их выгодная стоимость производства. Такие автомобили требуют компактных аккумуляторов емкостью всего 1-2 кВт-ч, что значительно меньше по сравнению с плагин-гибридами или чистыми электрокарами. Это минимизирует зависимость компаний от высоких цен на литий и другие дорогие материалы для батарей.

В условиях жесткой ценовой конкуренции на внутреннем рынке малые аккумуляторные системы помогают производителям сохранять прибыльность. Для потребителей такие авто становятся рациональным выбором, так как не требуют расширенной зарядной инфраструктуры.

Меньшие затраты на компоненты позволяют предлагать технологические новинки по более привлекательным ценам. Гибриды без подзарядки не требуют тяжелых батарей, что положительно влияет на общую массу транспортного средства и его управляемость. В 2026 году именно этот сегмент может стать основным драйвером роста для брендов Geely и Chery.

Рыночные перспективы

Глобальная статистика подтверждает устойчивый спрос на гибридные технологии даже на фоне развития электромобилей. В 2025 году Toyota реализовала 11 300 000 машин, где доля гибридов составила 42% или примерно 4 400 000 единиц. Китайские бренды планируют использовать этот потенциал для экспансии на международные рынки, где сети зарядок еще недостаточно развиты.

Компания Geely уже анонсировала запуск системы i-HEV с целевым показателем расхода топлива 3 л/100 км. В то же время Chery экспериментирует с батареями емкостью около 5 кВт-ч, что стирает грань между обычными гибридами и версиями с подзарядкой. Такие решения позволяют привлечь новую аудиторию, которая ценит экономию без изменения привычек эксплуатации.

Изменения в государственной политике также способствуют популярности гибридов HEV. С 2026 года льготы на приобретение плагин-гибридов в Китае сокращаются, что делает технологический разрыв между различными типами систем минимальным. По прогнозам экспертов, постепенная отмена налоговых преференций для всех видов приводов только усилит конкурентные преимущества гибридов нового поколения.

