Українці пересідають на гібридні авто: ринок виріс на 57%

Toyota RAV4 2026 року. Фото: caranddriver.com

Популярність гібридних автомобілів в Україні зростає на тлі високої вартості пального. За результатами першого кварталу 2026 року ринок вживаних гібридів з-за кордону збільшився майже на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому сьогодні кожен третій новий легковик в українських автосалонах оснащений електрифікованою силовою установкою.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Внутрішній ринок

На вторинному ринку всередині країни зафіксовано 4808 угод за участю гібридів, де спостерігається домінування японських моделей. Покупці надають перевагу перевіреним платформам, які десятиліттями демонструють високу витривалість та ліквідність у перепродажі. Такі авто сприймаються як надійний актив, що повільно втрачає в ціні та забезпечує преміальний комфорт при мінімальних витратах у міському циклі.

Окремий пласт перепродажів формує техніка, раніше привезена з північноамериканського ринку. Седани та хетчбеки зі США приваблюють хорошою комплектацією та притомною вартістю обслуговування.

Останнім часом у звітах дедалі частіше з’являються преміальні європейські кросовери, які успішно витісняють застарілі дизельні аналоги завдяки кращій енергоефективності.

ТОП-10 моделей, внутрішній ринок

Toyota RAV4: 449 шт. Toyota Camry: 317 шт. Ford Fusion: 271 шт. Toyota Prius: 207 шт. Chevrolet Volt: 161 шт. Audi Q8: 145 шт. Ford C-Max: 115 шт. Volvo XC90: 102 шт. Lexus ES: 96 шт. Lexus RX: 94 шт.

Джерело: eauto.org.ua

Імпорт вживаних гібридів

Сегмент пригнаних з-за кордону гібридів налічує 3697 одиниць, демонструючи чіткий зсув інтересу в бік універсальних кросоверів з високим кліренсом. Поряд з класичними моделями українці дедалі активніше шукають SUV, які вкладаються в розумні норми споживання пального.

Корейські та європейські пропозиції займають окрему нішу завдяки конкурентній ціні та впровадженню передових технологій. Преміальні німецькі позашляховики з комбінованим приводом починають займати позиції, які раніше належали виключно солярці. Енергоефективність стала пріоритетом номер один для клієнтів, які обирають навіть люксові автомобілі з пробігом для щоденного використання.

ТОП-10 моделей, імпорт вживаних

Ford Kuga/Escape: 226 шт. Ford Fusion: 195 шт. Toyota Prius: 189 шт. Kia Niro: 180 шт. Toyota Camry: 156 шт. BMW X5: 151 шт. Toyota RAV4: 145 шт. Audi Q5: 133 шт. Mitsubishi Outlander: 132 шт. Honda CR-V: 92 шт.

Джерело: eauto.org.ua

Нові автомобілі

Ринок нових гібридів охоплює 4289 реалізованих одиниць, де лідерство одного японського бренду є абсолютним. Показник у понад 1000 проданих кросоверів лише однієї моделі за квартал робить її справжнім народним автомобілем серед покупців з відповідним бюджетом. Гібридна установка тут сприймається не як експеримент, а як базовий стандарт сучасного надійного транспортного засобу.

Інші виробники утримують частки завдяки інноваційним схемам приводу, де бензиновий двигун часто виступає лише як генератор. Люксові німецькі марки залишаються популярним вибором для корпоративних парків, де флагманські SUV у гібридному виконанні замінюють традиційний преміум. Попри різноманітність брендів, значний обсяг продажів тримається на обмеженій кількості моделей-лідерів.

ТОП-10 моделей, нові авто

Toyota RAV4: 1099 шт. Nissan Qashqai: 280 шт. Nissan X-Trail: 193 шт. Toyota Yaris Cross: 157 шт. Mercedes-Benz GLE-Class: 138 шт. Audi Q8: 119 шт. Renault Duster: 115 шт. BMW X5: 86 шт. Mercedes-Benz GLS-Class: 77 шт. Toyota Camry: 75 шт.

Джерело: eauto.org.ua

Гібридизація українського авторинку в першому кварталі 2026 року стала результатом тверезого економічного розрахунку водіїв. Зростання вартості бензину до 72 грн та дизеля до 86 грн змусило власників шукати реальні альтернативи для збереження мобільності з допустимими витратами.

