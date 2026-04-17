Украинцы пересаживаются на гибридные авто: рынок вырос на 57%

Украинцы пересаживаются на гибридные авто: рынок вырос на 57%

Дата публикации 17 апреля 2026 13:50
Toyota RAV4 2026 года. Фото: caranddriver.com

Популярность гибридных автомобилей в Украине растет на фоне высокой стоимости топлива. По результатам первого квартала 2026 года рынок подержанных гибридов из-за рубежа увеличился почти на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сегодня каждая третья новая легковушка в украинских автосалонах оснащена электрифицированной силовой установкой.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Внутренний рынок

На вторичном рынке внутри страны зафиксировано 4808 сделок с участием гибридов, где наблюдается доминирование японских моделей. Покупатели предпочитают проверенные платформы, которые десятилетиями демонстрируют высокую выносливость и ликвидность в перепродаже. Такие авто воспринимаются как надежный актив, который медленно теряет в цене и обеспечивает премиальный комфорт при минимальных затратах в городском цикле.

Отдельный пласт перепродаж формирует техника, ранее привезенная с североамериканского рынка. Седаны и хэтчбеки из США привлекают хорошей комплектацией и вменяемой стоимостью обслуживания.

В последнее время в отчетах все чаще появляются премиальные европейские кроссоверы, которые успешно вытесняют устаревшие дизельные аналоги благодаря лучшей энергоэффективности.

Читайте также:

ТОП-10 моделей, внутренний рынок

  1. Toyota RAV4: 449 шт.
  2. Toyota Camry: 317 шт.
  3. Ford Fusion: 271 шт.
  4. Toyota Prius: 207 шт.
  5. Chevrolet Volt: 161 шт.
  6. Audi Q8: 145 шт.
  7. Ford C-Max: 115 шт.
  8. Volvo XC90: 102 шт.
  9. Lexus ES: 96 шт.
  10. Lexus RX: 94 шт.

Источник: eauto.org.ua

Импорт подержанных гибридов

Сегмент пригнанных из-за рубежа гибридов насчитывает 3697 единиц, демонстрируя четкое смещение интереса в сторону универсальных кроссоверов с высоким клиренсом. Наряду с классическими моделями украинцы все активнее ищут SUV, которые укладываются в разумные нормы потребления топлива.

Корейские и европейские предложения занимают отдельную нишу благодаря конкурентной цене и внедрению передовых технологий. Премиальные немецкие внедорожники с комбинированным приводом начинают занимать позиции, которые ранее принадлежали исключительно солярке. Энергоэффективность стала приоритетом номер один для клиентов, которые выбирают даже люксовые автомобили с пробегом для ежедневного использования.

ТОП-10 моделей, импорт подержанных

  1. Ford Kuga/Escape: 226 шт.
  2. Ford Fusion: 195 шт.
  3. Toyota Prius: 189 шт.
  4. Kia Niro: 180 шт.
  5. Toyota Camry: 156 шт.
  6. BMW X5: 151 шт.
  7. Toyota RAV4: 145 шт.
  8. Audi Q5: 133 шт.
  9. Mitsubishi Outlander: 132 шт.
  10. Honda CR-V: 92 шт.

Источник: eauto.org.ua

Новые автомобили

Рынок новых гибридов охватывает 4289 реализованных единиц, где лидерство одного японского бренда является абсолютным. Показатель в более 1000 проданных кроссоверов только одной модели за квартал делает ее настоящим народным автомобилем среди покупателей с соответствующим бюджетом. Гибридная установка здесь воспринимается не как эксперимент, а как базовый стандарт современного надежного транспортного средства.

Другие производители удерживают доли благодаря инновационным схемам привода, где бензиновый двигатель часто выступает лишь в качестве генератора. Люксовые немецкие марки остаются популярным выбором для корпоративных парков, где флагманские SUV в гибридном исполнении заменяют традиционный премиум. Несмотря на разнообразие брендов, значительный объем продаж держится на ограниченном количестве моделей-лидеров.

ТОП-10 моделей, новые авто

  1. Toyota RAV4: 1099 шт.
  2. Nissan Qashqai: 280 шт.
  3. Nissan X-Trail: 193 шт.
  4. Toyota Yaris Cross: 157 шт.
  5. Mercedes-Benz GLE-Class: 138 шт.
  6. Audi Q8: 119 шт.
  7. Renault Duster: 115 шт.
  8. BMW X5: 86 шт.
  9. Mercedes-Benz GLS-Class: 77 шт.
  10. Toyota Camry: 75 шт.

Источник: eauto.org.ua

Гибридизация украинского авторынка в первом квартале 2026 года стала результатом трезвого экономического расчета водителей. Рост стоимости бензина до 72 грн и дизеля до 86 грн заставил владельцев искать реальные альтернативы для сохранения мобильности с допустимыми затратами.

Ранее Новини.LIVE писали о гибридах с реально лучшим расходом топлива в 2026 году. Согласно исследованию Consumer Reports, современный авторынок предлагает большое количество гибридных вариантов, которые демонстрируют выдающиеся показатели экономичности в реальных дорожных условиях.

Также читайте о модификации Spirit of Sand популярного кроссовера Dacia Duster. Спецверсия предлагает уникальную комбинацию заводского газобаллонного оборудования (ГБО), гибридных технологий и системы полного привода.

Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
