Украинцы пересаживаются на гибридные авто: рынок вырос на 57%

Toyota RAV4 2026 года.

Популярность гибридных автомобилей в Украине растет на фоне высокой стоимости топлива. По результатам первого квартала 2026 года рынок подержанных гибридов из-за рубежа увеличился почти на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сегодня каждая третья новая легковушка в украинских автосалонах оснащена электрифицированной силовой установкой.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Внутренний рынок

На вторичном рынке внутри страны зафиксировано 4808 сделок с участием гибридов, где наблюдается доминирование японских моделей. Покупатели предпочитают проверенные платформы, которые десятилетиями демонстрируют высокую выносливость и ликвидность в перепродаже. Такие авто воспринимаются как надежный актив, который медленно теряет в цене и обеспечивает премиальный комфорт при минимальных затратах в городском цикле.

Отдельный пласт перепродаж формирует техника, ранее привезенная с североамериканского рынка. Седаны и хэтчбеки из США привлекают хорошей комплектацией и вменяемой стоимостью обслуживания.

В последнее время в отчетах все чаще появляются премиальные европейские кроссоверы, которые успешно вытесняют устаревшие дизельные аналоги благодаря лучшей энергоэффективности.

ТОП-10 моделей, внутренний рынок

Toyota RAV4: 449 шт. Toyota Camry: 317 шт. Ford Fusion: 271 шт. Toyota Prius: 207 шт. Chevrolet Volt: 161 шт. Audi Q8: 145 шт. Ford C-Max: 115 шт. Volvo XC90: 102 шт. Lexus ES: 96 шт. Lexus RX: 94 шт.

Источник: eauto.org.ua

Импорт подержанных гибридов

Сегмент пригнанных из-за рубежа гибридов насчитывает 3697 единиц, демонстрируя четкое смещение интереса в сторону универсальных кроссоверов с высоким клиренсом. Наряду с классическими моделями украинцы все активнее ищут SUV, которые укладываются в разумные нормы потребления топлива.

Корейские и европейские предложения занимают отдельную нишу благодаря конкурентной цене и внедрению передовых технологий. Премиальные немецкие внедорожники с комбинированным приводом начинают занимать позиции, которые ранее принадлежали исключительно солярке. Энергоэффективность стала приоритетом номер один для клиентов, которые выбирают даже люксовые автомобили с пробегом для ежедневного использования.

ТОП-10 моделей, импорт подержанных

Ford Kuga/Escape: 226 шт. Ford Fusion: 195 шт. Toyota Prius: 189 шт. Kia Niro: 180 шт. Toyota Camry: 156 шт. BMW X5: 151 шт. Toyota RAV4: 145 шт. Audi Q5: 133 шт. Mitsubishi Outlander: 132 шт. Honda CR-V: 92 шт.

Новые автомобили

Рынок новых гибридов охватывает 4289 реализованных единиц, где лидерство одного японского бренда является абсолютным. Показатель в более 1000 проданных кроссоверов только одной модели за квартал делает ее настоящим народным автомобилем среди покупателей с соответствующим бюджетом. Гибридная установка здесь воспринимается не как эксперимент, а как базовый стандарт современного надежного транспортного средства.

Другие производители удерживают доли благодаря инновационным схемам привода, где бензиновый двигатель часто выступает лишь в качестве генератора. Люксовые немецкие марки остаются популярным выбором для корпоративных парков, где флагманские SUV в гибридном исполнении заменяют традиционный премиум. Несмотря на разнообразие брендов, значительный объем продаж держится на ограниченном количестве моделей-лидеров.

ТОП-10 моделей, новые авто

Toyota RAV4: 1099 шт. Nissan Qashqai: 280 шт. Nissan X-Trail: 193 шт. Toyota Yaris Cross: 157 шт. Mercedes-Benz GLE-Class: 138 шт. Audi Q8: 119 шт. Renault Duster: 115 шт. BMW X5: 86 шт. Mercedes-Benz GLS-Class: 77 шт. Toyota Camry: 75 шт.

Гибридизация украинского авторынка в первом квартале 2026 года стала результатом трезвого экономического расчета водителей. Рост стоимости бензина до 72 грн и дизеля до 86 грн заставил владельцев искать реальные альтернативы для сохранения мобильности с допустимыми затратами.

