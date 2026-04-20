Які ціни на популярні гібридні кросовери в Україні у 2026 році

Гібрид Peugeot 3008.

Сегмент гібридних кросоверів в Україні у 2026 році демонструє високу конкуренцію та різноманітність технологічних рішень. Покупці все частіше обирають електрифіковані моделі замість традиційних паливних авто заради економії та комфорту. Станом на квітень Toyota RAV4 Hybrid залишається головним орієнтиром, проте на ринку з’явилося чимало альтернатив з привабливішими цінниками.

Цінові лідери

Hyundai Tucson Hybrid впевнено утримує позицію найсильнішого масового конкурента завдяки низькому порогу входу. Офіційна вартість цієї моделі стартує від 1 210 900 грн. Сучасний дизайн та багате оснащення додають моделі популярності серед сімейних водіїв.

Citroën C5 Aircross виступає як альтернатива для прихильників особливого комфорту підвіски та французького шарму. Базові версії моделі оцінюються приблизно у 1 222 300 грн, а гібридні модифікації пропонують ще більше технологічності. Це вибір тих, хто шукає утилітарність у поєднанні з м’якістю ходу навіть на поганому покритті.

Peugeot 3008 Hybrid пропонує зовсім іншу філософію, фокусуючись на ефектному стилі та футуристичному інтер’єрі. За ціною від 1 301 800 грн цей кросовер стає яскравою європейською альтернативою японським стандартам

Технологічні альтернативи

Nissan X-Trail e-POWER вирізняється унікальною системою, де бензиновий двигун працює переважно як генератор. Така схема забезпечує майже електричний характер тяги без необхідності заряджання від розетки. Відкриті ринкові пропозиції на цю модель починаються від 1 537 000 грн, що робить її серйозним суперником для класичних систем.

Ford Kuga залишається одним з найбільш збалансованих гравців, пропонуючи відмінну керованість та стриманий характер. Гібридна версія Titanium Plus доступна за ціною від 1 579 983 грн, максимально наближаючись до цінового рівня лідера ринку.

Перевірений стандарт

Toyota RAV4 Hybrid у квітні 2026 року стартує від 1 614 150 грн за автомобілі попереднього року виробництва. Попри те, що модель більше не є найдешевшою у класі, її репутація та висока ліквідність на вторинному ринку тримають попит на високому рівні. Це зрозуміла інвестиція для тих, хто цінує надійність гібридної техніки та спокій під час володіння.

Для тих, хто шукає більше простору та комфорту, Honda CR-V e:HEV пропонує дорослий характер керування. Хоча офіційний старт заявлений від 1 876 300 грн, реальні дилерські пропозиції часто починаються від 2 112 500 грн. Висока вартість виводить модель на межу між масовим та преміальним сегментом.

