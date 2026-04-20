Какие цены на популярные гибридные кроссоверы в Украине в 2026 году

Гибрид Peugeot 3008. Фото: largus.fr

Сегмент гибридных кроссоверов в Украине в 2026 году демонстрирует высокую конкуренцию и разнообразие технологических решений. Покупатели все чаще выбирают электрифицированные модели вместо традиционных топливных авто ради экономии и комфорта. По состоянию на апрель Toyota RAV4 Hybrid остается главным ориентиром, однако на рынке появилось немало альтернатив с более привлекательными ценниками.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на АвтоЦентр.

Ценовые лидеры

Hyundai Tucson Hybrid уверенно удерживает позицию сильнейшего массового конкурента благодаря низкому порогу входа. Официальная стоимость этой модели стартует от 1 210 900 грн. Современный дизайн и богатое оснащение добавляют модели популярности среди семейных водителей.

Citroën C5 Aircross выступает как альтернатива для сторонников особого комфорта подвески и французского шарма. Базовые версии модели оцениваются примерно в 1 222 300 грн, а гибридные модификации предлагают еще больше технологичности. Это выбор тех, кто ищет утилитарность в сочетании с мягкостью хода даже на плохом покрытии.

Peugeot 3008 Hybrid предлагает совсем другую философию, фокусируясь на эффектном стиле и футуристическом интерьере. По цене от 1 301 800 грн этот кроссовер становится яркой европейской альтернативой японским стандартам

Технологические альтернативы

Nissan X-Trail e-POWER отличается уникальной системой, где бензиновый двигатель работает преимущественно как генератор. Такая схема обеспечивает почти электрический характер тяги без необходимости подзарядки от розетки. Открытые рыночные предложения на эту модель начинаются от 1 537 000 грн, что делает ее серьезным соперником для классических систем.

Ford Kuga остается одним из самых сбалансированных игроков, предлагая отличную управляемость и сдержанный характер. Гибридная версия Titanium Plus доступна по цене от 1 579 983 грн, максимально приближаясь к ценовому уровню лидера рынка.

Проверенный стандарт

Toyota RAV4 Hybrid в апреле 2026 года стартует от 1 614 150 грн за автомобили предыдущего года производства. Несмотря на то, что модель больше не является самой дешевой в классе, ее репутация и высокая ликвидность на вторичном рынке держат спрос на высоком уровне. Это понятная инвестиция для тех, кто ценит надежность гибридной техники и спокойствие во время владения.

Для тех, кто ищет больше пространства и комфорта, Honda CR-V e:HEV предлагает взрослый характер управления. Хотя официальный старт заявлен от 1 876 300 грн, реальные дилерские предложения часто начинаются от 2 112 500 грн. Высокая стоимость выводит модель на грань между массовым и премиальным сегментом.

