Рейтинг лучших гибридных авто с пробегом в 2026 году

Audi A3 TFSIe 2022 года.

Спрос на гибридные автомобили с пробегом в Украине растет из-за нестабильности цен на топливо и общемировых трендов на электрификацию. В марте 2026 года автопарк страны пополнили более 3300 таких машин, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Британские автоэксперты составили рейтинг подержанных авто 2026 года, в который попали классические (HEV) и гибриды с подзарядкой (PHEV).

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на What Car.

Премиальные седаны

BMW 530e занимает десятую строчку рейтинга благодаря отличной управляемости и надежности силовой установки. Этот плагин-гибрид разгоняется до 100 км/ч менее чем за 6 с и преодолевает 58 км исключительно на электричестве. Качественный интерьер и современная мультимедиа делают его привлекательным выбором в бизнес-классе. Но обслуживание модели требует значительных средств, а пассажирам сзади может не хватать свободного пространства.

На девятом месте оказался Mercedes A250e, который отличается способностью проехать 70 км на электротяге. Компактный автомобиль имеет качественный салон и хорошо настроенное шасси для уверенного движения по городу. Несмотря на небольшие габариты внутри достаточно места для пассажиров и личных вещей. Определенным недостатком считается шумный двигатель во время активной работы на высоких оборотах.

Мощные кроссоверы

Восьмое место принадлежит BMW X5 в версии с подзарядкой, предлагающей рекордный запас хода на электричестве до 100 км. Кроссовер сохранил фирменную управляемость и практичность большого семейного автомобиля премиального уровня. Качественная отделка интерьера сочетается с достаточно высокой стоимостью и определенной жесткостью подвески. Это один из лучших вариантов в сегменте SUV для тех, кто ценит статус и автономность.

Kia Sportage занимает седьмую позицию благодаря наличию как классических гибридов, так и версий PHEV. Обе модификации демонстрируют высокую надежность и богатое оснащение уже в начальных комплектациях. Продуманный салон обеспечивает удобство водителю и пассажирам во время длительных путешествий. Единственным замечанием остается несколько ограниченное пространство над головой для людей на заднем ряду.

Динамичные модели

Шестое место занимает BMW 330e, который позиционируется как спортивный седан для экономных владельцев. Автомобиль проезжает до 60 км без использования бензина и радует водителя отличной динамикой ускорения. Богатое оснащение компенсирует жесткую подвеску, что ощущается на плохом дорожном покрытии.

Гибридная Honda Civic находится на пятой строчке с расходом топлива всего 5,8 л/100 км. Бензиновый двигатель здесь работает преимущественно как генератор, что обеспечивает разгон до сотни за 6,8 с. Модель ценят за надежность агрегатов и стабильное поведение на дороге при маневрировании. Высокая цена на вторичном рынке и тесный задний ряд являются основными компромиссами при выборе этой модели.

Практичные хэтчбеки

Четвертую позицию занимает Honda Jazz благодаря чрезвычайно практичному салону с уникальной системой трансформации сидений. Малый расход топлива и продуманная эргономика делают это авто фаворитом для ежедневной городской эксплуатации. Богатое оснащение доступно за разумные деньги. К недостаткам относят устаревшую мультимедийную систему и ощутимый шум двигателя под нагрузкой.

Третью строчку завоевал Volkswagen Passat GTE, особенно популярный в версии универсал с огромным багажником. Плагин-гибрид преодолевает до 60 км на электротяге и предлагает качественную отделку интерьера из выносливых материалов. Просторный салон позволяет с комфортом путешествовать большой семьей на большие расстояния. Но бедная базовая комплектация часто требует тщательного подбора авто с наличием дополнительных опций.

Лидеры рынка

Серебро рейтинга досталось Toyota Corolla, которая использует проверенную установку от модели Prius. Расход топлива на уровне 4,7 л/100 км делает этот автомобиль одним из самых экономных в списке. Высокая надежность и простота в управлении стали главными преимуществами японской модели на рынке. Но пользователи часто жалуются на тесный задний ряд и архаичный интерфейс мультимедийной системы.

Лидером списка стал Audi A3 TFSIe, который сочетает умеренную цену и отличное технологическое оснащение. Этот плагин-гибрид способен проехать 64 км без запуска двигателя внутреннего сгорания в городских условиях. Хорошо настроенное шасси обеспечивает высокий уровень комфорта и стабильности во время движения. Несмотря на определенные замечания к мультимедиа, модель признана британскими автоэкспертами лучшим выбором по совокупности важных качеств.

