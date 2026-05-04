Подержанные автомобили, которые раскупают в Украине мгновенно

Honda Accord 2011 года (8 поколение). Фото: infocar.ua

Рост цен на топливо в Украине изменил правила игры на вторичном авторынке. Покупатели устроили охоту на модели, которые отличаются либо экономностью, либо технической выносливостью, либо всем этим вместе. Некоторые экземпляры находят новых владельцев быстрее, чем продавцы успевают доехать до места осмотра. Семь лидеров ликвидности демонстрируют высокую скорость продажи даже при значительной рыночной стоимости.

Бюджетные варианты

Седьмую строчку занимает Honda Accord девятого поколения с 2-литровым гибридным двигателем. Автомобиль привлекает ресурсом агрегатов более 350 000 км и средним расходом топлива около 7 л/100 км. В бюджете 14 000-16 000 долларов эта модель выигрывает у конкурентов благодаря безлимиту доверия к японской инженерии и сбалансированному дизайну.

Шестое место занимает Hyundai Ioniq пятого поколения, интерес к которому растет благодаря надежным батареям емкостью от 70 кВт. Модели 2022 года с пробегом около 50 000 км обеспечивают более 320-350 км честного пробега на одном заряде. Главным преимуществом является отсутствие деградации аккумулятора даже после 100 000-120 000 км, что делает авто выгодной инвестицией. Цена — от 22 000 долларов.

Пятую позицию удерживает Volvo XC70 третьего поколения 2014-2015 годов выпуска. Несмотря на возраст и пробеги за 200 000 км, эти машины оценивают в 17 000-18 000 долларов, и их раскупают мгновенно. Модель ценят за безупречную шумоизоляцию, тяговитые дизельные двигатели 2 л или 2,4 л и высокое качество отделочных материалов.

Nissan Qashqai с дизелем 1,5 л на механике или 2 л с полным приводом на классическом автомате занимает четвертое место благодаря богатому оснащению за умеренные деньги. За цену около 10 000-12 500 долларов покупатель получает высокий клиренс, панорамную крышу, камеры заднего обзора и подогревы сидений. Машина идеально подходит для тех, кто ценит экономность и уверенность на разбитых дорогах.

Лидеры ликвидности

Третью строчку разделили Hyundai Kona и Kia Niro, которые вписываются в популярный бюджет 15 000-17 000 долларов. Эти электрические кроссоверы проезжают до 350 км на одном заряде и имеют доступные цены на запчасти. Они зарекомендовали себя как выносливые электрокары, которые не обременяют владельца страхом перед быстрым износом батареи.

На втором месте оказалась Toyota Prado, особенно в 120 кузове, который не задерживается на рынке дольше нескольких часов. Если рама автомобиля жива, его забирают мгновенно даже по высокой цене из-за минимальной потери стоимости с годами. Надежные двигатели 4 л, на которые можно установить ГБО, позволяют годами эксплуатировать авто с уверенностью в его ликвидности.

Первое место рейтинга занимает Honda Accord восьмого поколения на автоматической коробке передач. Спрос на живые экземпляры настолько высок, что клиенты готовы игнорировать мелкие недостатки. Эта классика с опережающим время дизайном и надежными технологиями остается дефицитной и желанной на рынке.

