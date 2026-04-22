Подержанный Nissan Qashqai второго поколения: преимущества и ловушки

Nissan Qashqai 2020 года.

Компактный кроссовер Nissan Qashqai второй генерации (J11) выпускается с 2014 года и остается одним из самых популярных кроссоверов на вторичном рынке Украины благодаря удачному сочетанию цены и функциональности. Построенный на модульной платформе CMF, этот автомобиль предлагает комфортный салон и широкий выбор силовых агрегатов. Несмотря на общую надежность, существуют определенные технические нюансы, которые стоит учесть перед покупкой подержанного экземпляра.

Состояние кузова

Покрытие кроссовера отличается тонким слоем краски, что способствует быстрому появлению сколов на передней кромке крыши над лобовым стеклом. При осмотре стоит обратить внимание на состояние герметика между задним крылом и корпусом. Трещины в этом месте свидетельствуют о чрезмерных нагрузках на скручивание, возникающих из-за частой парковки на высоких бордюрах или активной езды по бездорожью.

Салон модели J11 стал уютнее по сравнению с предшественником и реже страдает от посторонних скрипов. Большинство авто укомплектованы двухзонным климат-контролем и системой бесключевого доступа. Для поддержания чистоты воздуха специалисты советуют менять салонный фильтр каждые 15 000 км или раз в год, не дожидаясь регламентных 30 000 км.

Особенности двигателей

Турбодвигатель объемом 1,2 л в ранних версиях имел проблему с чрезмерным потреблением масла из-за неудачной конструкции поршневых колец. После 2016 года производитель устранил этот дефект, сделав агрегат достаточно экономичным и мощным. Из-за наличия непосредственного впрыска мотор требует качественного топлива и замены масла каждые 10 000 км с использованием только оригинальных фильтров.

Более мощная 2-литровая бензиновая версия имеет алюминиевый блок и цепной привод ГРМ, который обычно требует замены на пробеге 90 000 км. Игнорирование растяжения цепи может привести к ее перескоку и серьезному повреждению цилиндропоршневой группы. Вместе с основной цепью обязательно обновляется привод масляного насоса для обеспечения стабильного давления в системе.

Турбодизель 1,6 dCi стал достойным преемником легендарного мотора 1,5 л, получив цепной привод с ресурсом около 150 000 км. Этот агрегат демонстрирует отличную динамику при условии использования чистых топливных фильтров.

Так как все доступные двигатели имеют сложные топливные системы, регулярное обслуживание форсунок является критически важным для длительного срока службы.

Надежность трансмиссии

Наибольшего внимания требует вариатор JF015E, который устанавливался в паре с самым маленьким бензиновым двигателем. Уже при достижении 100 000 км пробега он может требовать ремонта подшипника входного вала, поэтому перед покупкой стоит проверить наличие металлической стружки в поддоне. Трансмиссии JF016E и JF017E на более мощных версиях считаются более выносливыми и лишены характерных слабых мест.

Для сохранения ресурса любого вариатора необходимо заменять масло и фильтр каждые 40 000 км. Полноприводные модификации оснащены электромагнитной муфтой, которая защищает коробку передач от перегрузок, выключая заднюю ось при длительной буксовке. При преодолении сложных участков дорог лучше избегать езды в натяг, отдавая предпочтение движению с ходу.

Выносливая подвеска

Подвеска автомобиля собрана на подрамнике и отличается простотой конструкции и доступностью в обслуживании. Хотя оригинальные передние рычаги по регламенту меняются только в сборе по цене около 120 долларов, существуют неоригинальные запчасти для ремонта. Это позволяет отдельно заменить сайлентблоки или шаровые опоры, существенно уменьшая стоимость восстановления без потери качества. Задняя многорычажная схема оказалась на удивление живучей даже на сложных дорогах и не создает частых проблем.

В целом Nissan Qashqai J11 является надежным выбором при условии отсутствия агрессивного стиля вождения и соблюдения графика сервиса. Модель предлагает сбалансированные характеристики, что делает ее актуальной для длительной эксплуатации.

