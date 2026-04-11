Стоит ли покупать подержанный кроссовер Nissan Kicks

Nissan Kicks 2020 года. Фото: carbuzz.com

Практичный субкомпактный кроссовер Nissan Kicks выпускается с 2016 года, но он официально не представлен в дилерской сети Украины. Большинство экземпляров попадают в нашу страну через неофициальные каналы поставки или страховые аукционы. При рассмотрении варианта к приобретению стоит учитывать технические особенности силовых установок и ресурс трансмиссии.

Надежные двигатели

Кроссовер оснащается преимущественно атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,5 л или 1,6 л. Эти агрегаты имеют простую конструкцию с алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ и системой распределенного впрыска. Отсутствие гидрокомпенсаторов требует периодической регулировки клапанов, однако общий ресурс двигателей составляет около 300 000 км.

Последовательный гибрид предлагает другой подход, где колеса приводит в движение электромотор мощностью 129 л.с. Трехцилиндровый двигатель 1,2 л не имеет механической связи с трансмиссией и работает исключительно как генератор для поддержания емкости батареи. Гибридная версия отличается лучшей динамикой, отсутствием сложной коробки передач и низким расходом топлива.

Специфика вариатора

Бензиновые модификации комплектуются вариатором Jatco JF020E. Эта модель получила более широкий диапазон передаточных отношений для уменьшения нагрузки на ключевые узлы трансмиссии. Несмотря на теоретические улучшения, в первые годы производства часто возникали программные сбои, требующие обновления блоков управления.

Признаки износа основных компонентов коробки передач могут проявиться уже при пробеге 50 000 км. К отметке 150 000 км ремонт агрегата становится практически неизбежным для большинства владельцев. Осложняет ситуацию малая осведомленность специализированных мастерских с конструкцией именно этой модели трансмиссии, хотя проблем с ремкомплектами обычно не возникает.

Эксплуатационные нюансы

Подвеска автомобиля настроена достаточно жестко, что является привычной чертой многих компактных японских моделей. К надежности ходовой части серьезных замечаний нет, ведь до 80 000 км вмешательства обычно не требуются. Однако рулевой механизм демонстрирует меньшую выносливость при поездках по дорогам с плохим покрытием.

Ремонт рулевой рейки или замена тяг иногда становятся необходимыми уже после 50 000 км эксплуатации. Ресурс тормозных колодок характеризуется как нестабильный и требует регулярного внимания во время каждого сервиса. Сопротивление кузова коррозионным процессам пока изучено недостаточно из-за небольшого количества машин старше шести лет.

