Какими японскими автомобилями недовольны водители

Последний рейтинг удовлетворенности владельцев автомобилей от Consumer Reports выявил серьезную проблему популярного японского производителя Nissan. Несмотря на шестое место по уровню надежности, в общем зачете бренд оказался в конце списка по показателю лояльности клиентов.

Между надежностью и лояльностью

Владельцы Nissan демонстрируют один из самых низких уровней удовлетворенности среди 26 проверенных автомобильных компаний. В общем рейтинге марка заняла 23 место, значительно уступив таким конкурентам как Subaru (3 место), Lexus (7 место) и Toyota (8 место). Лишь 53% опрошенных выразили готовность повторно выбрать этот бренд при покупке следующего транспортного средства. Худшие результаты зафиксированы только у Audi, Volkswagen и Jeep.

Одним из весомых факторов недовольства является финансовая нагрузка на бюджет водителя. Согласно данным CarEdge, техническое обслуживание среднего автомобиля Nissan в течение десяти лет эксплуатации обходится примерно в 7400 долларов. Для сравнения, сервис для аналогичной модели Toyota за тот же период составляет около 5500 долларов. Кроме того, десятилетняя модель Nissan Altima имеет 17% вероятности возникновения серьезной поломки, тогда как у конкурента Toyota Camry этот показатель составляет 12,3%.

Репутационные вызовы

Частью дискуссий вокруг надежности бренда часто становятся бесступенчатые трансмиссии. Несмотря на усилия компании по модернизации этих агрегатов в последние годы, негативные последствия проблем с вариаторами начала 2000-х годов продолжают влиять на восприятие марки.

Исследователи отмечают, что потребители часто рассматривают японские авто как эталон выносливости, однако реальные расходы и ежедневный опыт эксплуатации заставляют 47% владельцев Nissan искать альтернативы на рынке.

Интересным наблюдением стало то, что даже менее надежные по техническим показателям бренды иногда имеют более высокую лояльность из-за действия заводской гарантии и эмоционального восприятия дизайна или функций.