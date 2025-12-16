Подержанный Nissan Qashqai второго поколения: стоит ли купить

2020 Nissan Qashqai Фото: theglobeandmail.com

Nissan Qashqai второго поколения (индекс J11), который выпускался с 2013 по 2021 год, остается одним из самых популярных кроссоверов на украинском вторичном рынке. Специалисты проанализировали опыт эксплуатации этой модели и определили ее ключевые преимущества и недостатки.

Кузов и салон

Металл автомобиля качественно оцинкован, поэтому ржавчина не является массовой проблемой для этой модели. Однако лакокрасочное покрытие традиционно тонкое, из-за чего быстро появляются сколы и царапины. В салоне владельцы часто сталкиваются со скрипами пластика, а также сбоями в работе мультимедийной системы и парктроников.

Линейка двигателей

На рынке чаще всего встречаются три варианта силовых агрегатов, надежность которых существенно отличается.

1.2 DIG-T (бензин). Этот турбомотор считается наименее удачным выбором. Он страдает от повышенного расхода масла, быстрого растяжения цепи ГРМ и проблем с прогревом салона зимой. Ресурс двигателя часто не превышает 150 000-200 000 км.

Этот турбомотор считается наименее удачным выбором. Он страдает от повышенного расхода масла, быстрого растяжения цепи ГРМ и проблем с прогревом салона зимой. Ресурс двигателя часто не превышает 150 000-200 000 км. 2.0 (бензин). Атмосферный двигатель серии MR20DD является наиболее распространенным и надежным вариантом. При использовании качественного топлива и масла он способен проехать 300 000-400 000 км без капитального ремонта.

Атмосферный двигатель серии MR20DD является наиболее распространенным и надежным вариантом. При использовании качественного топлива и масла он способен проехать 300 000-400 000 км без капитального ремонта. 1.6 dCi (дизель). Дизельный агрегат характеризуется отличной тягой и экономичностью (около 6 л/100 км в городе). Он считается надежным, однако требует внимания к состоянию сажевого фильтра и качеству топлива.

Трансмиссия и ходовая часть

Механическая коробка передач на Qashqai не вызывает нареканий и служит долго. Зато вариатор Jatco (серии JF016E/JF017E) требует осторожности. Эта трансмиссия чувствительна к чистоте масла (менять которое советуют каждые 40 000 км) и агрессивной езде. Ремонт вариатора является дорогостоящим, а его ресурс часто ограничен 150 000-200 000 км.

Подвеска кроссовера в меру комфортная, но имеет слабые места. Ступичные подшипники могут требовать замены уже на пробеге 60 000-80 000 км, а втулки стабилизатора служат около 30 000-40 000 км. Также характерной проблемой является стук в рулевой рейке из-за износа пластиковой втулки.

Специалисты рекомендуют выбирать Nissan Qashqai с 2-литровым бензиновым двигателем или 1,6-литровым дизелем, желательно в паре с механической коробкой передач. Такая комбинация обеспечит наименьшие расходы на содержание и ремонт авто.

