Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли купить подержанный Nissan Qashqai второго поколения

Стоит ли купить подержанный Nissan Qashqai второго поколения

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 06:45
Подержанный Nissan Qashqai второго поколения: стоит ли купить
2020 Nissan Qashqai Фото: theglobeandmail.com

Nissan Qashqai второго поколения (индекс J11), который выпускался с 2013 по 2021 год, остается одним из самых популярных кроссоверов на украинском вторичном рынке. Специалисты проанализировали опыт эксплуатации этой модели и определили ее ключевые преимущества и недостатки.

Об этом написал АвтоЦентр.

Реклама
Читайте также:

Кузов и салон

Металл автомобиля качественно оцинкован, поэтому ржавчина не является массовой проблемой для этой модели. Однако лакокрасочное покрытие традиционно тонкое, из-за чего быстро появляются сколы и царапины. В салоне владельцы часто сталкиваются со скрипами пластика, а также сбоями в работе мультимедийной системы и парктроников.

Линейка двигателей

На рынке чаще всего встречаются три варианта силовых агрегатов, надежность которых существенно отличается.

  • 1.2 DIG-T (бензин). Этот турбомотор считается наименее удачным выбором. Он страдает от повышенного расхода масла, быстрого растяжения цепи ГРМ и проблем с прогревом салона зимой. Ресурс двигателя часто не превышает 150 000-200 000 км.
  • 2.0 (бензин). Атмосферный двигатель серии MR20DD является наиболее распространенным и надежным вариантом. При использовании качественного топлива и масла он способен проехать 300 000-400 000 км без капитального ремонта.
  • 1.6 dCi (дизель). Дизельный агрегат характеризуется отличной тягой и экономичностью (около 6 л/100 км в городе). Он считается надежным, однако требует внимания к состоянию сажевого фильтра и качеству топлива.

Также читайте:

Неубиваемые кроссоверы с пробегом по цене до 10 000 долларов

Стоит ли купить подержанный Nissan Rogue из США

Трансмиссия и ходовая часть

Механическая коробка передач на Qashqai не вызывает нареканий и служит долго. Зато вариатор Jatco (серии JF016E/JF017E) требует осторожности. Эта трансмиссия чувствительна к чистоте масла (менять которое советуют каждые 40 000 км) и агрессивной езде. Ремонт вариатора является дорогостоящим, а его ресурс часто ограничен 150 000-200 000 км.

Подвеска кроссовера в меру комфортная, но имеет слабые места. Ступичные подшипники могут требовать замены уже на пробеге 60 000-80 000 км, а втулки стабилизатора служат около 30 000-40 000 км. Также характерной проблемой является стук в рулевой рейке из-за износа пластиковой втулки.

Специалисты рекомендуют выбирать Nissan Qashqai с 2-литровым бензиновым двигателем или 1,6-литровым дизелем, желательно в паре с механической коробкой передач. Такая комбинация обеспечит наименьшие расходы на содержание и ремонт авто.

Цены в Украине

  • Если бюджет ограничен (до 12 000 долларов), можно рассчитывать преимущественно на авто 2014 года с двигателем 1.2 л или на дизель с пробегом 200 000 км.
  • Чтобы купить надежный вариант (2.0 бензин или ухоженный 1.6 дизель) в хорошем состоянии, стоит ориентироваться на бюджет 14 000-16 000 долларов.
  • Авто последних годов выпуска (2020-2021) стоят более 20 000 долларов, что уже пересекается с ценами на новые бюджетные кроссоверы из салона.

ремонт авто проблемы советы цены автомобиль Nissan подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации