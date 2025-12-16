Вживаний Nissan Qashqai другого покоління: чи варто купити

2020 Nissan Qashqai Фото: theglobeandmail.com

Nissan Qashqai другого покоління (індекс J11), який випускався з 2013 по 2021 рік, залишається одним з найпопулярніших кросоверів на українському вторинному ринку. Фахівці проаналізували досвід експлуатації цієї моделі та визначили її ключові переваги й недоліки.

Кузов та салон

Метал автомобіля якісно оцинкований, тому іржа не є масовою проблемою для цієї моделі. Однак лакофарбове покриття традиційно тонке, через що швидко з'являються сколи та подряпини. У салоні власники часто стикаються зі скрипами пластику, а також збоями в роботі мультимедійної системи та парктроніків.

Лінійка двигунів

На ринку найчастіше зустрічаються три варіанти силових агрегатів, надійність яких суттєво відрізняється.

1.2 DIG-T (бензин). Цей турбомотор вважається найменш вдалим вибором. Він страждає від підвищеної витрати оливи, швидкого розтягування ланцюга ГРМ та проблем із прогріванням салону взимку. Ресурс двигуна часто не перевищує 150 000–200 000 км.

2.0 (бензин). Атмосферний двигун серії MR20DD є найбільш розповсюдженим та надійним варіантом. При використанні якісного пального та оливи він здатен проїхати 300 000–400 000 км без капітального ремонту.

1.6 dCi (дизель). Дизельний агрегат характеризується чудовою тягою та економічністю (близько 6 л/100 км у місті). Він вважається надійним, проте потребує уваги до стану сажового фільтра та якості пального.

Трансмісія та ходова частина

Механічна коробка передач на Qashqai не викликає нарікань та служить довго. Натомість варіатор Jatco (серії JF016E/JF017E) вимагає обережності. Ця трансмісія чутлива до чистоти мастила (міняти яке радять кожні 40 000 км) та агресивної їзди. Ремонт варіатора є дорогим, а його ресурс часто обмежений 150 000–200 000 км.

Підвіска кросовера в міру комфортна, але має слабкі місця. Ступичні підшипники можуть вимагати заміни вже на пробігу 60 000–80 000 км, а втулки стабілізатора служать близько 30 000–40 000 км. Також характерною проблемою є стук у рульовій рейці через знос пластикової втулки.

Фахівці рекомендують обирати Nissan Qashqai з 2-літровим бензиновим двигуном або 1,6-літровим дизелем, бажано в парі з механічною коробкою передач. Така комбінація забезпечить найменші витрати на утримання та ремонт авто.

