Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Якими японськими автомобілями незадоволені власники

Якими японськими автомобілями незадоволені власники

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 20:40
Якими японськими автомобілями незадоволені водії
Автомобілі Nissan на стоянці. Фото: durangoherald.com

Останній рейтинг задоволеності власників автомобілів від Consumer Reports виявив серйозну проблему популярного японського виробника Nissan. Попри шосте місце за рівнем надійності, в загальному заліку бренд опинився наприкінці списку за показником лояльності клієнтів.

Про це написав Jalopnik.

Реклама
Читайте також:

Між надійністю та лояльністю

Власники Nissan демонструють один з найнижчих рівнів задоволеності серед 26 перевірених автомобільних компаній. У загальному рейтингу марка посіла 23 місце, значно поступившись таким конкурентам як Subaru (3 місце), Lexus (7 місце) та Toyota (8 місце). Лише 53% опитаних виявили готовність повторно обрати цей бренд при купівлі наступного транспортного засобу. Гірші результати зафіксовані лише у Audi, Volkswagen та Jeep.

Одним з вагомих факторів невдоволення є фінансове навантаження на бюджет водія. Згідно з даними CarEdge, технічне обслуговування середнього автомобіля Nissan протягом десяти років експлуатації обходиться приблизно у 7400 доларів. Для порівняння, сервіс для аналогічної моделі Toyota за той самий період становить близько 5500 доларів. Крім того, десятирічна модель Nissan Altima має 17% ймовірності виникнення серйозної поломки, тоді як у конкурента Toyota Camry цей показник становить 12,3%.

Також читайте:

Чи варто купити вживаний Nissan Qashqai другого покоління

Найпотужніший двигун у японському серійному автомобілі

Репутаційні виклики

Частиною дискусій навколо надійності бренду часто стають безступеневі трансмісії. Попри зусилля компанії з модернізації цих агрегатів у останні роки, негативні наслідки проблем з варіаторами початку 2000-х років продовжують впливати на сприйняття марки.

Дослідники зазначають, що споживачі часто розглядають японські авто як еталон витривалості, проте реальні витрати та щоденний досвід експлуатації змушують 47% власників Nissan шукати альтернативи на ринку.

Цікавим спостереженням стало те, що навіть менш надійні за технічними показниками бренди іноді мають вищу лояльність через дію заводської гарантії та емоційне сприйняття дизайну чи функцій.

рейтинг авто поради автомобіль Nissan
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації