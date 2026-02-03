Якими японськими автомобілями незадоволені водії

Автомобілі Nissan на стоянці. Фото: durangoherald.com

Останній рейтинг задоволеності власників автомобілів від Consumer Reports виявив серйозну проблему популярного японського виробника Nissan. Попри шосте місце за рівнем надійності, в загальному заліку бренд опинився наприкінці списку за показником лояльності клієнтів.

Про це написав Jalopnik.

Між надійністю та лояльністю

Власники Nissan демонструють один з найнижчих рівнів задоволеності серед 26 перевірених автомобільних компаній. У загальному рейтингу марка посіла 23 місце, значно поступившись таким конкурентам як Subaru (3 місце), Lexus (7 місце) та Toyota (8 місце). Лише 53% опитаних виявили готовність повторно обрати цей бренд при купівлі наступного транспортного засобу. Гірші результати зафіксовані лише у Audi, Volkswagen та Jeep.

Одним з вагомих факторів невдоволення є фінансове навантаження на бюджет водія. Згідно з даними CarEdge, технічне обслуговування середнього автомобіля Nissan протягом десяти років експлуатації обходиться приблизно у 7400 доларів. Для порівняння, сервіс для аналогічної моделі Toyota за той самий період становить близько 5500 доларів. Крім того, десятирічна модель Nissan Altima має 17% ймовірності виникнення серйозної поломки, тоді як у конкурента Toyota Camry цей показник становить 12,3%.

Репутаційні виклики

Частиною дискусій навколо надійності бренду часто стають безступеневі трансмісії. Попри зусилля компанії з модернізації цих агрегатів у останні роки, негативні наслідки проблем з варіаторами початку 2000-х років продовжують впливати на сприйняття марки.

Дослідники зазначають, що споживачі часто розглядають японські авто як еталон витривалості, проте реальні витрати та щоденний досвід експлуатації змушують 47% власників Nissan шукати альтернативи на ринку.

Цікавим спостереженням стало те, що навіть менш надійні за технічними показниками бренди іноді мають вищу лояльність через дію заводської гарантії та емоційне сприйняття дизайну чи функцій.