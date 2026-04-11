Чи варто купувати вживаний кросовер Nissan Kicks

Nissan Kicks 2020 року. Фото: carbuzz.com

Практичний субкомпактний кросовер Nissan Kicks випускається з 2016 року, але він офіційно не представлений у дилерській мережі України. Більшість екземплярів потрапляють до нашої країни через неофіційні канали постачання або страхові аукціони. При розгляді варіанта до придбання варто враховувати технічні особливості силових установок та ресурс трансмісії.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

Надійні двигуни

Кросовер оснащується переважно атмосферними бензиновими моторами об'ємом 1,5 л або 1,6 л. Ці агрегати мають просту конструкцію з алюмінієвим блоком, ланцюговим приводом ГРМ та системою розподіленого упорскування. Відсутність гідрокомпенсаторів вимагає періодичного регулювання клапанів, проте загальний ресурс двигунів становить близько 300 000 км.

Послідовний гібрид пропонує інший підхід, де колеса приводить у рух електромотор потужністю 129 к.с. Трициліндровий двигун 1,2 л не має механічного зв'язку з трансмісією та працює виключно як генератор для підтримки місткості батареї. Гібридна версія вирізняється кращою динамікою, відсутністю складної коробки передач та низькою витратою пального.

Специфіка варіатора

Бензинові модифікації комплектуються варіатором Jatco JF020E. Ця модель отримала ширший діапазон передавальних відносин для зменшення навантаження на ключові вузли трансмісії. Попри теоретичні покращення, у перші роки виробництва часто виникали програмні збої, що потребували оновлення блоків управління.

Ознаки зношування основних компонентів коробки передач можуть проявитися вже при пробігу 50 000 км. До позначки 150 000 км ремонт агрегата стає практично неминучим для більшості власників. Ускладнює ситуацію мала обізнаність спеціалізованих майстерень з конструкцією саме цієї моделі трансмісії, хоча проблем з ремкомплектами зазвичай не виникає.

Експлуатаційні нюанси

Підвіска автомобіля налаштована досить жорстко, що є звичною рисою багатьох компактних японських моделей. До надійності ходової частини серйозних зауважень немає, адже до 80 000 км втручання зазвичай не потрібні. Проте кермовий механізм демонструє меншу витривалість під час поїздок дорогами з поганим покриттям.

Ремонт кермової рейки або заміна тяг іноді стають необхідними вже після 50 000 км експлуатації. Ресурс гальмівних колодок характеризується як нестабільний та потребує регулярної уваги під час кожного сервісу. Опір кузова корозійним процесам наразі вивчений недостатньо через невелику кількість машин старше шести років.

