Nissan Qashqai першого покоління: переваги та недоліки вживаного кросовера

Nissan Qashqai першого покоління залишається одним з найбільш популярних кросоверів на вторинному ринку України завдяки вдалому поєднанню ціни та витривалості. Модель пропонує високий рівень безпеки та широкий вибір модифікацій, включаючи подовжену 7-місну версію.

Кузов та салон

На відміну від більшості конкурентів, цей компактний кросовер представлений у двох варіантах кузова. Стандартний 5-місний універсал доповнює версія Qashqai+2, яка має подовжену на 135 мм колісну базу, що дозволило встановити третій ряд сидінь. Але додаткові місця розраховані переважно на дітей, позаяк простору по висоті та для ніг дорослих пасажирів недостатньо.

Модель розроблялася європейським підрозділом Nissan у Лондоні та виготовлялася у Великобританії. Перша генерація не була представлена на американському ринку, тому українські покупці захищені від ризику придбання відновлених битків зі США.

До антикорозійної стійкості кузова претензій немає, а за безпеку автомобіль отримав максимальні "5 зірок" у тестах EuroNCAP. Проте якість оздоблення салону з часом викликає зауваження: пластикові ручки дверей можуть скрипіти, а шкіряна оббивка керма та внутрішні деталі затираються при пробігу понад 100 000–150 000 км.

Бензинові двигуни

Бензинові силові агрегати вважаються дуже надійними. Модифікація з 2-літровим мотором зустрічається частіше, ніж версія 1,6 л. Обидва двигуни мають довговічний металевий ланцюг у приводі ГРМ, який не потребує регулярного обслуговування.

Серед характерних несправностей виділяють можливий вихід із ладу паливної помпи через бензин низької якості. Також зафіксовані випадки некоректної роботи датчика рівня палива через забруднення та втрату герметичності передньої кришки двигуна. При використанні ГБО необхідно регулярно проводити регулювання зазорів клапанів.

Турбодизельні мотори

Дизельні версії стали масовими в Україні завдяки імпорту вживаних авто з Європи. Найпопулярнішим є двигун 1,5 dCi (серія К9К), відомий своєю економічністю. Головною зоною ризику для цього агрегату є можливість провертання корінних вкладишів, що зазвичай трапляється через несвоєчасну заміну оливи.

Ще одна особливість дизельних машин — наявність сажового фільтра. При постійній експлуатації в міському циклі він може забиватися. Для профілактики рекомендується періодично виїжджати на трасу та рухатися зі сталою швидкістю протягом 20 хвилин. Мотор 1,5 dCi вигідний в обслуговуванні, позаяк має багато спільних запчастин із моделями Renault.

Трансмісія та повний привід

Система повного приводу All Mode 4x4, запозичена у моделі X-Trail, зарекомендувала себе як надійний вузол. Вона дозволяє вибирати між переднім приводом (2WD), автоматичним підключенням задньої осі (Auto) або примусовим блокуванням муфти (Lock).

Механічні коробки передач не мають системних проблем. Щодо безступеневого варіатора CVT, який встановлювався на бензинові версії, то він потребує уважнішого ставлення. У варіаторі іноді виходять із ладу підшипники або кінцевик селектора в положенні "P". Оливу у CVT необхідно міняти кожні 60 000 км, тоді як у механіці регламент становить 90 000 км.

Ходова частина

Ходова частина кросовера складається з передньої підвіски McPherson та задньої багатоважільної конструкції. Власники дорестайлінгових машин часто скаржилися на жорсткість та стукіт задніх амортизаторів, проте в оновлених версіях цю проблему усунули.

Ресурс основних деталей підвіски:

стійки та втулки стабілізаторів: 40 000–50 000 км;

ступичні підшипники: близько 100 000 км;

сайлент-блоки передніх важелів та кульові опори: понад 100 000 км;

наконечники кермових тяг: до 150 000 км.

Електропідсилювач керма та гальмівна система працюють стабільно та не мають типових несправностей. Загалом автомобіль демонструє високу практичність при помірних витратах на утримання.