Nissan Qashqai первого поколения: преимущества и недостатки подержанного кроссовера

Nissan Qashqai первого поколения остается одним из самых популярных кроссоверов на вторичном рынке Украины благодаря удачному сочетанию цены и выносливости. Модель предлагает высокий уровень безопасности и широкий выбор модификаций, включая удлиненную 7-местную версию.

Кузов и салон

В отличие от большинства конкурентов, этот компактный кроссовер представлен в двух вариантах кузова. Стандартный 5-местный универсал дополняет версия Qashqai+2, которая имеет удлиненную на 135 мм колесную базу, что позволило установить третий ряд сидений. Но дополнительные места рассчитаны преимущественно на детей, так как пространства по высоте и для ног взрослых пассажиров недостаточно.

Модель разрабатывалась европейским подразделением Nissan в Лондоне и производилась в Великобритании. Первая генерация не была представлена на американском рынке, поэтому украинские покупатели защищены от риска приобретения восстановленных битков из США.

К антикоррозийной стойкости кузова претензий нет, а за безопасность автомобиль получил максимальные "5 звезд" в тестах EuroNCAP. Однако качество отделки салона со временем вызывает замечания: пластиковые ручки дверей могут скрипеть, а кожаная обивка руля и внутренние детали затираются при пробеге более 100 000-150 000 км.

Бензиновые двигатели

Бензиновые силовые агрегаты считаются очень надежными. Модификация с 2-литровым мотором встречается чаще, чем версия 1,6 л. Оба двигателя имеют долговечную металлическую цепь в приводе ГРМ, которая не нуждается в регулярном обслуживании.

Среди характерных неисправностей выделяют возможный выход из строя топливного насоса из-за бензина низкого качества. Также зафиксированы случаи некорректной работы датчика уровня топлива из-за загрязнения и потери герметичности передней крышки двигателя. При использовании ГБО необходимо регулярно проводить регулировку зазоров клапанов.

Турбодизельные моторы

Дизельные версии стали массовыми в Украине благодаря импорту подержанных авто из Европы. Самым популярным является двигатель 1,5 dCi (серия К9К), известный своей экономичностью. Главной зоной риска для этого агрегата является возможность проворачивания коренных вкладышей, что обычно случается из-за несвоевременной замены масла.

Еще одна особенность дизельных машин — наличие сажевого фильтра. При постоянной эксплуатации в городском цикле он может забиваться. Для профилактики рекомендуется периодически выезжать на трассу и двигаться с постоянной скоростью в течение 20 минут. Мотор 1,5 dCi выгоден в обслуживании, так как имеет много общих запчастей с моделями Renault.

Трансмиссия и полный привод

Система полного привода All Mode 4x4, позаимствованная у модели X-Trail, зарекомендовала себя как надежный узел. Она позволяет выбирать между передним приводом (2WD), автоматическим подключением задней оси (Auto) или принудительной блокировкой муфты (Lock).

Механические коробки передач не имеют системных проблем. Что касается бесступенчатого вариатора CVT, который устанавливался на бензиновые версии, то он требует более внимательного отношения. В вариаторе иногда выходят из строя подшипники или концевик селектора в положении "P". Масло в CVT необходимо менять каждые 60 000 км, тогда как в механике регламент составляет 90 000 км.

Ходовая часть

Ходовая часть кроссовера состоит из передней подвески McPherson и задней многорычажной конструкции. Владельцы дорестайлинговых машин часто жаловались на жесткость и стук задних амортизаторов, однако в обновленных версиях эту проблему устранили.

Ресурс основных деталей подвески:

стойки и втулки стабилизаторов: 40 000-50 000 км;

ступичные подшипники: около 100 000 км;

сайлент-блоки передних рычагов и шаровые опоры: более 100 000 км;

наконечники рулевых тяг: до 150 000 км.

Электроусилитель руля и тормозная система работают стабильно и не имеют типичных неисправностей. В целом автомобиль демонстрирует высокую практичность при умеренных затратах на содержание.