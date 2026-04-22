Вживаний Nissan Qashqai другого покоління: переваги та пастки

Nissan Qashqai 2020 року.

Компактний кросовер Nissan Qashqai другої генерації (J11) випускається з 2014 року та залишається одним з найпопулярніших кросоверів на вторинному ринку України завдяки вдалому поєднанню ціни та функціональності. Побудований на модульній платформі CMF, цей автомобіль пропонує комфортний салон та широкий вибір силових агрегатів. Попри загальну надійність, існують певні технічні нюанси, які варто врахувати перед купівлею вживаного екземпляра.

Стан кузова

Покриття кросовера відрізняється тонким шаром фарби, що сприяє швидкій появі сколів на передньому крайку даху над лобовим склом. Під час огляду варто звернути увагу на стан герметика між заднім крилом та корпусом. Тріщини в цьому місці свідчать про надмірні навантаження на скручування, що виникають через часте паркування на високих бордюрах або активну їзду по бездоріжжю.

Салон моделі J11 став затишнішим порівняно з попередником та рідше страждає від сторонніх скрипів. Більшість авто укомплектовані двозонним клімат-контролем та системою безключового доступу. Для підтримки чистоти повітря фахівці радять змінювати салонний фільтр кожні 15 000 км або раз на рік, не чекаючи регламентних 30 000 км.

Особливості двигунів

Турбодвигун об'ємом 1,2 л у ранніх версіях мав проблему з надмірним споживанням мастила через невдалу конструкцію поршневих кілець. Після 2016 року виробник усунув цей дефект, зробивши агрегат досить економічним та потужним. Через наявність безпосереднього впорскування мотор вимагає якісного пального та заміни оливи кожні 10 000 км з використанням лише оригінальних фільтрів.

Потужніша 2-літрова бензинові версія має алюмінієвий блок та ланцюговий привід ГРМ, який зазвичай вимагає заміни на пробігу 90 000 км. Ігнорування розтягування ланцюга може призвести до його перескоку та серйозного пошкодження циліндропоршневої групи. Разом з основним ланцюгом обов'язково оновлюється привід масляної помпи для забезпечення стабільного тиску в системі.

Турбодизель 1,6 dCi став гідним наступником легендарного мотора 1,5 л, отримавши ланцюговий привід з ресурсом близько 150 000 км. Цей агрегат демонструє відмінну динаміку за умови використання чистих паливних фільтрів.

Позаяк усі доступні двигуни мають складні паливні системи, регулярне обслуговування форсунок є критично важливим для тривалого терміну служби.

Надійність трансмісії

Найбільшої уваги потребує варіатор JF015E, що встановлювався в парі з найменшим бензиновим двигуном. Уже при досягненні 100 000 км пробігу він може вимагати ремонту підшипника вхідного валу, тому перед купівлею варто перевірити наявність металевої стружки в піддоні. Трансмісії JF016E та JF017E на потужніших версіях вважаються витривалішими та позбавлені характерних слабких місць.

Для збереження ресурсу будь-якого варіатора необхідно замінювати оливу та фільтр кожні 40 000 км. Повнопривідні модифікації оснащені електромагнітною муфтою, яка захищає коробку передач від перевантажень, вимикаючи задню вісь при тривалому буксуванні. Під час подолання складних ділянок доріг краще уникати їзди в натяг, віддаючи перевагу руху з ходу.

Витривала підвіска

Підвіска автомобіля зібрана на підрамнику та вирізняється простотою конструкції та доступністю в обслуговуванні. Хоча оригінальні передні важелі за регламентом змінюються лише в зборі за ціною близько 120 доларів, існують неоригінальні запчастини для ремонту. Це дозволяє окремо замінити сайлентблоки або кульові опори, суттєво зменшуючи вартість відновлення без втрати якості. Задня багатоважільна схема виявилася напрочуд живучою навіть на складних дорогах та не створює частих проблем.

Загалом Nissan Qashqai J11 є надійним вибором за умови відсутності агресивного стилю водіння та дотримання графіку сервісу. Модель пропонує збалансовані характеристики, що робить її актуальною для тривалої експлуатації.

