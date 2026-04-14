Три двигуни Nissan, від яких треба триматися якнайдалі

Двигун Nissan VC Turbo. Фото: wikimedia.org

Компанія Nissan традиційно входить до лідерів рейтингів надійності, проте деякі силові агрегати мають критичні недоліки. Навіть технологічні новинки останніх років можуть приховувати дефекти, що призводять до раптової втрати потужності чи руйнування внутрішніх вузлів. Аналіз технічних особливостей підтверджує, що певні серії двигунів потребують дорогого втручання вже на пробігах до 160 000 км.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Технологічні ризики

Двигуни серії VC Turbo з технологією змінного ступеня стиснення обіцяли революційну ефективність, проте стали об'єктом масових відкликань. У червні 2025 року виробник визнав наявність проблем з підшипниками механізму варіації та електронним керуванням дросельною камерою. Це стосується трициліндрових агрегатів 1,5 л та 4-циліндрових 2 л, що встановлювалися на моделі Rogue, Altima та лінійку Infiniti QX50.

Несправність електронних компонентів призводить до руйнування шестерень та повної втрати тяги під час руху. Попри початкове схвалення експертами, реальна експлуатація виявила вразливість складної конструкції, на розробку якої було отримано близько 300 патентів. Власникам доводиться стикатися з ризиком серйозних поломок механізму вже через кілька років після покупки нового автомобіля.

Руйнівні частки

Агрегат об'ємом 2,5 л серії QR25DE тривалий час вважався ефективним рішенням для моделей Altima та Sentra, проте ранні версії мали критичну ваду. Конструкція переднього каталізатора виявилася невдалою: керамічні частки фільтра з часом руйнувалися та всмоктувалися назад у камеру згоряння. Це призводило до появи подряпин на стінках циліндрів та передчасної загибелі всього двигуна.

Потрапляння сторонніх предметів усередину спричиняло надмірне споживання мастила, нестабільну роботу та пробій прокладки головки блоку. Перші сервісні відкликання через цю проблему розпочалися ще у 2003 році, охоплюючи тисячі випущених одиниць. Попри загальну витривалість блоку, невдале сусідство з вихлопною системою перетворило надійний мотор на джерело постійних витрат.

Проблеми ланцюга

Двигун VQ40DE, який встановлювали на Pathfinder та Xterra у період з 2005 по 2010 роки, має репутацію потужного, але примхливого агрегата. Головною слабкістю стала вторинна система ланцюга ГРМ, де пластикові накладки натягувача зношувалися занадто швидко. Це супроводжувалося характерним гулом або дзижчанням, інтенсивність якого зростала разом з обертами мотора.

Повне стирання пластику дозволяло металевому ланцюгу різати безпосередньо корпус натягувача, що створювало загрозу катастрофічного руйнування двигуна. Окрім внутрішніх дефектів, ці автомобілі часто страждали через витік охолоджувальної рідини в автоматичну трансмісію, що остаточно виводило техніку з ладу. Ремонт подібних вузлів на вживаних екземплярах часто перевищує залишкову вартість самого транспортного засобу.

