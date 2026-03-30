Найкращі авто, які майже ніколи не ламаються

Mazda3 2026 року. Фото: romanomazda.com

Купівля автомобіля є лише початком витрат, адже справжня вартість володіння проявляється під час регулярного сервісу та непередбачуваних ремонтів. Дані CarEdge допомогли визначити моделі, які потребують мінімальних вкладень протягом першого десятиліття експлуатації. Ці машини демонструють високу надійність та низьку ймовірність серйозних поломок вартістю понад 500 доларів.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Finance Buzz.

Японські лідери

Продукція компанії Toyota впевнено очолює список найбільш ощадливих машин. Гібридний Toyota Prius став абсолютним лідером, потребуючи лише 4360 доларів на сервіс та ремонт протягом десяти років. Ймовірність серйозної поломки для цієї моделі становить лише 11,58%, що є одним з найкращих показників у галузі.

Модель Toyota Prius Prime майже не відстає від свого родича з витратами на рівні 4428 доларів. Популярна Toyota Corolla також демонструє гарний результат, обходячись власнику у 4434 долари за десятирічний період. Ймовірність виникнення несправності вартістю понад 500 доларів для цих авто є значно нижчою за середні ринкові показники.

Седан Toyota Camry підтверджує репутацію витривалого автомобіля з витратами близько 4581 долар. Спортивна модель Toyota Supra також потрапила до рейтингу завдяки продуманій конструкції та вартості утримання на рівні 5289 доларів.

Доступна надійність

Бренд Mitsubishi пропонує одні з найбільш бюджетних варіантів утримання у сегменті компактних авто. Хетчбек Mitsubishi Mirage потребує приблизно 5315 доларів на обслуговування протягом десяти років експлуатації. Ризик капітального ремонту для цієї моделі складає 15,59%.

Версія Mitsubishi Mirage G4 обійдеться трохи дорожче, вимагаючи близько 5627 доларів за аналогічний період часу. Ймовірність серйозної несправності тут становить 16,52%, що все одно краще за середні значення у класі.

Популярні моделі

Honda Civic залишається одним з фаворитів ринку завдяки збалансованій вартості володіння у 5634 долари. Власники цієї моделі стикаються з ризиком дорогого ремонту лише у 16,08% випадків.

Компактний Nissan Versa потребує близько 5785 доларів на сервісні потреби протягом десятиліття. Шанс виникнення поломки дорожче 500 доларів оцінюється у 16,97%.

Mazda3 вимагає орієнтовно 5928 доларів на підтримку технічного стану протягом перших десяти років життя. Ймовірність великих витрат на ремонт сягає 16,75% для цієї моделі.

Німецький Volkswagen Golf R також потрапив до списку надійних авто з прогнозованими витратами у 6142 долари.