Дизельні авто, які споживають найменше пального у 2026 році

Mercedes A-Class 2025 року.

Справжні показники витрати пального сучасних дизельних авто часто відрізняються від обіцянок виробників у рекламних буклетах. Європейське агентство з навколишнього середовища зібрало дані безпосередньо з бортових комп’ютерів понад 40 000 транспортних засобів для визначення реальних лідерів економічності. Результати дослідження дозволяють водіям обрати найбільш вигідну модель для щоденних поїздок у 2026 році. Лише кілька популярних автомобілів змогли подолати бар’єр у 5,5 л на 100 км пробігу.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Лідери економічності

Найбільш ощадливими дизельними моделями на європейських дорогах визнано Renault Megane та Mercedes A-Class. Обидва автомобілі демонструють середній показник реального споживання на рівні 5,3 л/100 км.

Трохи більше пального потребують Mercedes CLA та Volkswagen Golf, які витрачають у середньому 5,5 л/100 км. У межах 5,7–5,8 л на сотню тримається велика група популярних машин, серед яких Škoda Octavia, Peugeot 3008 та BMW 3-ї серії. Такі результати підтверджують ефективність сучасних дизельних технологій навіть у сегменті кросоверів.

Точність прогнозів

Цікавим аспектом дослідження стала розбіжність між паспортними даними WLTP та фактичними цифрами. У середньому реальна витрата виявилася на 7% вищою за обіцяну, проте деякі моделі майже не відхиляються від норми. Наприклад, Mercedes E-Class All-Terrain демонструє різницю лише у 2%.

Читайте також:

Високу точність каталогів також підтвердили Volvo V60 та BMW X1 з показником похибки на рівні 3%. Водночас власники Volkswagen T-Roc або Škoda Octavia мають бути готові до того, що реальне споживання може перевищувати паспортне на 15–17%. Попри великі розбіжності, деякі з цих моделей все одно залишаються серед найекономніших у своїх класах.

Також читайте:

Скільки коштують популярні дизельні автомобілі в Україні

Названі дизельні кросовери з проблемними двигунами

Витрати велетнів

На іншому полюсі рейтингу опинилися великі позашляховики та мінівени з потужними силовими установками. Найбільше дизелю потребує Mercedes GLS, середній апетит якого складає 9,7 л/100 км. Подібні цифри демонструє і Volkswagen Multivan, що споживає близько 9,1 л.

Популярні кросовери сегмента преміум також не відрізняються низькою витратою через значну масу та наявність повного приводу. Зокрема Mercedes GLE витрачає 9 л, а BMW X5 потребує близько 8,4 л пального. Показники Volvo XC90 зупинилися на позначці 8 л, що є результатом роботи важких механізмів в умовах реального трафіку.