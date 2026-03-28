Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дизельные авто, которые потребляют меньше всего топлива в 2026 году

Дизельные авто, которые потребляют меньше всего топлива в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 15:45
Mercedes A-Class 2025 года. Фото: carmagazine.co.uk

Настоящие показатели расхода топлива современных дизельных авто часто отличаются от обещаний производителей в рекламных буклетах. Европейское агентство по окружающей среде собрало данные непосредственно с бортовых компьютеров более 40 000 транспортных средств для определения реальных лидеров экономичности. Результаты исследования позволяют водителям выбрать наиболее выгодную модель для ежедневных поездок в 2026 году. Лишь несколько популярных автомобилей смогли преодолеть барьер в 5,5 л на 100 км пробега.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Лидеры экономичности

Наиболее экономными дизельными моделями на европейских дорогах признаны Renault Megane и Mercedes A-Class. Оба автомобиля демонстрируют средний показатель реального потребления на уровне 5,3 л/100 км.

Чуть больше топлива требуют Mercedes CLA и Volkswagen Golf, которые расходуют в среднем 5,5 л/100 км. В пределах 5,7-5,8 л на сотню держится большая группа популярных машин, среди которых Škoda Octavia, Peugeot 3008 и BMW 3-й серии. Такие результаты подтверждают эффективность современных дизельных технологий даже в сегменте кроссоверов.

Точность прогнозов

Интересным аспектом исследования стало расхождение между паспортными данными WLTP и фактическими цифрами. В среднем реальный расход оказался на 7% выше обещанного, однако некоторые модели почти не отклоняются от нормы. Например, Mercedes E-Class All-Terrain демонстрирует разницу всего в 2%.

Читайте также:

Высокую точность каталогов также подтвердили Volvo V60 и BMW X1 с показателем погрешности на уровне 3%. В то же время владельцы Volkswagen T-Roc или Škoda Octavia должны быть готовы к тому, что реальное потребление может превышать паспортное на 15-17%. Несмотря на большие расхождения, некоторые из этих моделей все равно остаются среди самых экономных в своих классах.

Также читайте:

Сколько стоят популярные дизельные автомобили в Украине

Названы дизельные кроссоверы с проблемными двигателями

Расходы великанов

На другом полюсе рейтинга оказались большие внедорожники и минивэны с мощными силовыми установками. Больше всего дизеля требует Mercedes GLS, средний аппетит которого составляет 9,7 л/100 км. Подобные цифры демонстрирует и Volkswagen Multivan, потребляющий около 9,1 л.

Популярные кроссоверы сегмента премиум также не отличаются низким расходом из-за значительной массы и наличия полного привода. В частности Mercedes GLE тратит 9 л, а BMW X5 требует около 8,4 л топлива. Показатели Volvo XC90 остановились на отметке 8 л, что является результатом работы тяжелых механизмов в условиях реального трафика.

авто BMW топливо экономия Mercedes-Benz автомобиль топливо дизтопливо Volkswagen Renault Volvo Peugeot Škoda
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации