Дизельные авто, которые потребляют меньше всего топлива в 2026 году

Настоящие показатели расхода топлива современных дизельных авто часто отличаются от обещаний производителей в рекламных буклетах. Европейское агентство по окружающей среде собрало данные непосредственно с бортовых компьютеров более 40 000 транспортных средств для определения реальных лидеров экономичности. Результаты исследования позволяют водителям выбрать наиболее выгодную модель для ежедневных поездок в 2026 году. Лишь несколько популярных автомобилей смогли преодолеть барьер в 5,5 л на 100 км пробега.

Лидеры экономичности

Наиболее экономными дизельными моделями на европейских дорогах признаны Renault Megane и Mercedes A-Class. Оба автомобиля демонстрируют средний показатель реального потребления на уровне 5,3 л/100 км.

Чуть больше топлива требуют Mercedes CLA и Volkswagen Golf, которые расходуют в среднем 5,5 л/100 км. В пределах 5,7-5,8 л на сотню держится большая группа популярных машин, среди которых Škoda Octavia, Peugeot 3008 и BMW 3-й серии. Такие результаты подтверждают эффективность современных дизельных технологий даже в сегменте кроссоверов.

Точность прогнозов

Интересным аспектом исследования стало расхождение между паспортными данными WLTP и фактическими цифрами. В среднем реальный расход оказался на 7% выше обещанного, однако некоторые модели почти не отклоняются от нормы. Например, Mercedes E-Class All-Terrain демонстрирует разницу всего в 2%.

Высокую точность каталогов также подтвердили Volvo V60 и BMW X1 с показателем погрешности на уровне 3%. В то же время владельцы Volkswagen T-Roc или Škoda Octavia должны быть готовы к тому, что реальное потребление может превышать паспортное на 15-17%. Несмотря на большие расхождения, некоторые из этих моделей все равно остаются среди самых экономных в своих классах.

Расходы великанов

На другом полюсе рейтинга оказались большие внедорожники и минивэны с мощными силовыми установками. Больше всего дизеля требует Mercedes GLS, средний аппетит которого составляет 9,7 л/100 км. Подобные цифры демонстрирует и Volkswagen Multivan, потребляющий около 9,1 л.

Популярные кроссоверы сегмента премиум также не отличаются низким расходом из-за значительной массы и наличия полного привода. В частности Mercedes GLE тратит 9 л, а BMW X5 требует около 8,4 л топлива. Показатели Volvo XC90 остановились на отметке 8 л, что является результатом работы тяжелых механизмов в условиях реального трафика.