Лучшие авто, которые почти никогда не ломаются

Покупка автомобиля является лишь началом расходов, ведь настоящая стоимость владения проявляется во время регулярного сервиса и непредвиденных ремонтов. Данные CarEdge помогли определить модели, которые требуют минимальных вложений в течение первого десятилетия эксплуатации. Эти машины демонстрируют высокую надежность и низкую вероятность серьезных поломок стоимостью более 500 долларов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Finance Buzz.

Японские лидеры

Продукция компании Toyota уверенно возглавляет список самых экономных машин. Гибридный Toyota Prius стал абсолютным лидером, требуя лишь 4360 долларов на сервис и ремонт в течение десяти лет. Вероятность серьезной поломки для этой модели составляет лишь 11,58%, что является одним из лучших показателей в отрасли.

Модель Toyota Prius Prime почти не отстает от своего родственника с затратами на уровне 4428 долларов. Популярная Toyota Corolla также демонстрирует хороший результат, обходясь владельцу в 4434 доллара за десятилетний период. Вероятность возникновения неисправности стоимостью более 500 долларов для этих авто значительно ниже средних рыночных показателей.

Седан Toyota Camry подтверждает репутацию выносливого автомобиля с расходами около 4581 доллар. Спортивная модель Toyota Supra также попала в рейтинг благодаря продуманной конструкции и стоимости содержания на уровне 5289 долларов.

Доступная надежность

Бренд Mitsubishi предлагает одни из самых бюджетных вариантов содержания в сегменте компактных авто. Хэтчбек Mitsubishi Mirage требует примерно 5315 долларов на обслуживание в течение десяти лет эксплуатации. Риск капитального ремонта для этой модели составляет 15,59%.

Версия Mitsubishi Mirage G4 обойдется немного дороже, требуя около 5627 долларов за аналогичный период времени. Вероятность серьезной неисправности здесь составляет 16,52%, что все равно лучше средних значений в классе.

Популярные модели

Honda Civic остается одним из фаворитов рынка благодаря сбалансированной стоимости владения в 5634 доллара. Владельцы этой модели сталкиваются с риском дорогостоящего ремонта только в 16,08% случаев.

Компактный Nissan Versa требует около 5785 долларов на сервисные нужды в течение десятилетия. Шанс возникновения поломки дороже 500 долларов оценивается в 16,97%.

Mazda3 требует ориентировочно 5928 долларов на поддержание технического состояния в течение первых десяти лет жизни. Вероятность больших затрат на ремонт достигает 16,75% для этой модели.

Немецкий Volkswagen Golf R также попал в список надежных авто с прогнозируемыми затратами в 6142 доллара.