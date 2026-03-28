Названы шесть вечных двигателей Toyota

Двигатель Toyota 2JZ-GTE. Фото: motortrend.com

Эти агрегаты стали символом японской инженерии благодаря чрезвычайной выносливости и простоте конструкции. Большинство из них легко преодолевают отметку 400 000 км только при условии регулярной замены масла. Показатели надежности бренда на уровне 4 из 5 по RepairPal во многом базируются именно на этих легендарных разработках.

Легендарный 2JZ

Рядная шестерка 2JZ-GTE появилась еще в 1991 году и стала сердцем культовой Toyota Supra. Чугунный блок и кованый коленвал позволяют этому мотору объемом 3 л выдерживать огромные нагрузки. При заводской мощности около 320 л.с. тюнеры легко разгоняют его до 800 л.с. или даже четырехзначных цифр без вмешательства в основу.

Двигатель оснащен масляным охладителем и прочными креплениями, что делает его почти неубиваемым. Слабые места вроде утечек помпы или проблем с натяжителями не мешают агрегату преодолевать более 640 000 км. Это один из немногих моторов в мире, чей ресурс часто превышает срок службы самого кузова автомобиля.

Восемь цилиндров

Двигатель 1UZ-FE объемом 4 л дебютировал в 1989 году на премиальном седане Lexus LS 400. В разработку этого V8 инвестировали более 1 миллиарда долларов, привлекая тысячи инженеров. Результатом стал невероятно сбалансированный агрегат с алюминиевыми головками блока и стальным коленвалом, выдающий от 260 до 300 л.с.

Надежность этого мотора поражает: известны случаи, когда пробег достигал невероятных 1 600 000 км только на регламентном обслуживании. Конструкция позволяет выдерживать серьезный перегрев и большие нагрузки без потери стабильности. Благодаря высокому качеству исполнения 1UZ-FE остается фаворитом для установки в другие авто даже спустя десятилетия.

Надежный вездеход

4-цилиндровый 22R-E объемом 2,4 л стал основой для таких рабочих лошадок как Toyota Hilux и Toyota 4Runner. После перехода на электронный впрыск топлива в 1985 году мотор получил лучший холодный пуск и стабильную работу. Его мощность составляет около 115 л.с., однако акцент инженеров был сделан именно на долговечность в тяжелых условиях.

Стальной кованый коленвал и цепной привод ГРМ делают агрегат идеальным для бездорожья. Владельцы часто отчитываются о пробегах около 600 000 км без серьезных вмешательств в механическую часть. Незначительные проблемы с натяжителем цепи легко устраняются при условии своевременной диагностики и использования качественных запчастей.

Универсальный V6

Алюминиевый 2GR-FE объемом 3,5 л появился в 2004 году и стал сердцем Toyota Camry и Toyota Highlander. Благодаря системе Dual VVT-i и гидравлическим компенсаторам этот V6 сочетает хорошую динамику 280 л.с. с низким потреблением топлива. Отсутствие необходимости в обслуживании ремня ГРМ благодаря цепи значительно упрощает эксплуатацию на длинных дистанциях.

Даже при высоких нагрузках этот мотор способен проехать до 640 000 км без капитального ремонта. В ранних версиях стоит лишь заменить резиновые линии маслопровода на металлические для полной уверенности. Качество двигателя настолько высокое, что его выбрали для своих спортивных моделей даже специалисты британской компании Lotus.

Современный дизель

Турбодизель 1GD-FTV объемом 2,8 л пришел на смену серии KD в 2015 году для Toyota Land Cruiser и Toyota Hilux. Компания впервые использовала специальную технологию теплоизоляции стенок, что повысило тепловой КПД до 44%. Двигатель соответствует строгим нормам Euro 6 благодаря современным системам очистки выхлопных газов.

Агрегат демонстрирует отличную тягу на низких оборотах, что критически важно для буксировки и езды по пересеченной местности. Цепной привод ГРМ и простая конструкция клапанного механизма ориентированы на долгие годы службы без поломок. Это один из лучших дизельных моторов бренда по показателям топливной экономичности.

Мощный 1GR

Двигатель 1GR-FE объемом 4 л с 2002 года устанавливался на Toyota Land Cruiser Prado, Toyota FJ Cruiser и Toyota Tacoma. В более поздних версиях мощность выросла до 285 л.с. благодаря системе Dual VVT-i, что улучшило отклик на педаль газа. Агрегат рассчитан на длительную работу под высокими нагрузками, что свойственно для больших внедорожников.

При стандартном обслуживании ресурс этого V6 легко превышает 400 000 км. Иногда могут возникать мелкие неисправности вроде шума помпы или износа катушек зажигания, однако они не останавливают автомобиль. Мотор по праву считается одним из самых прочных в линейке внедорожников Toyota за последние десятилетия.