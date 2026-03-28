Названо шість вічних двигунів Toyota

Двигун Toyota 2JZ-GTE.

Ці агрегати стали символом японської інженерії завдяки надзвичайній витривалості та простоті конструкції. Більшість з них легко долають позначку 400 000 км лише за умови регулярної заміни мастила. Показники надійності бренду на рівні 4 з 5 за RepairPal багато в чому базуються саме на цих легендарних розробках.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Легендарний 2JZ

Рядна шістка 2JZ-GTE з’явилася ще в 1991 році та стала серцем культової Toyota Supra. Чавунний блок та кований колінвал дозволяють цьому мотору об’ємом 3 л витримувати величезні навантаження. За заводської потужності близько 320 к.с. тюнери легко розганяють його до 800 к.с. або навіть чотиризначних цифр без втручання в основу.

Двигун оснащений оливним охолоджувачем та міцними кріпленнями, що робить його майже невбиваним. Слабкі місця на кшталт витоків помпи або проблем з натягувачами не заважають агрегату долати понад 640 000 км. Це один з небагатьох моторів у світі, чий ресурс часто перевищує термін служби самого кузова автомобіля.

Вісім циліндрів

Двигун 1UZ-FE об’ємом 4 л дебютував у 1989 році на преміальному седані Lexus LS 400. У розробку цього V8 інвестували понад 1 мільярд доларів, залучивши тисячі інженерів. Результатом став неймовірно збалансований агрегат з алюмінієвими головками блоку та сталевим колінвалом, що видає від 260 до 300 к.с.

Читайте також:

Надійність цього мотора вражає: відомі випадки, коли пробіг сягав неймовірних 1 600 000 км лише на регламентному обслуговуванні. Конструкція дозволяє витримувати серйозний перегрів та великі навантаження без втрати стабільності. Завдяки високій якості виконання 1UZ-FE залишається фаворитом для встановлення в інші авто навіть через десятиліття.

Надійний всюдихід

4-циліндровий 22R-E об’ємом 2,4 л став основою для таких робочих конячок як Toyota Hilux та Toyota 4Runner. Після переходу на електронне впорскування пального в 1985 році мотор отримав кращий холодний пуск та стабільну роботу. Його потужність складає близько 115 к.с., проте акцент інженерів було зроблено саме на довговічність у важких умовах.

Сталевий кований колінвал та ланцюговий привід ГРМ роблять агрегат ідеальним для бездоріжжя. Власники часто звітують про пробіги близько 600 000 км без серйозних втручань у механічну частину. Незначні проблеми з натягувачем ланцюга легко усуваються за умови вчасної діагностики та використання якісних запчастин.

Універсальний V6

Алюмінієвий 2GR-FE об’ємом 3,5 л з’явився у 2004 році та став серцем Toyota Camry та Toyota Highlander. Завдяки системі Dual VVT-i та гідравлічним компенсаторам цей V6 поєднує гарну динаміку 280 к.с. із низьким споживанням пального. Відсутність потреби в обслуговуванні ременя ГРМ завдяки ланцюгу значно спрощує експлуатацію на довгих дистанціях.

Навіть за високих навантажень цей мотор здатний проїхати до 640 000 км без капітального ремонту. У ранніх версіях варто лише замінити гумові лінії оливопроводу на металеві для повної впевненості. Якість двигуна настільки висока, що його обрали для своїх спортивних моделей навіть фахівці британської компанії Lotus.

Сучасний дизель

Турбодизель 1GD-FTV об’ємом 2,8 л прийшов на зміну серії KD у 2015 році для Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Компанія вперше використала спеціальну технологію теплоізоляції стінок, що підвищило тепловий ККД до 44%. Двигун відповідає суворим нормам Euro 6 завдяки сучасним системам очищення вихлопних газів.

Агрегат демонструє відмінну тягу на низьких обертах, що критично важливо для буксирування та їзди по перетнутій місцевості. Ланцюговий привід ГРМ та проста конструкція клапанного механізму орієнтовані на довгі роки служби без поломок. Це один з найкращих дизельних моторів бренду за показниками паливної економічності.

Також читайте:

Потужний 1GR

Двигун 1GR-FE об’ємом 4 л з 2002 року встановлювався на Toyota Land Cruiser Prado, Toyota FJ Cruiser та Toyota Tacoma. У пізніших версіях потужність зросла до 285 к.с. завдяки системі Dual VVT-i, що покращило відгук на педаль газу. Агрегат розрахований на тривалу роботу під високими навантаженнями, що властиво для великих позашляховиків.

За умови стандартного обслуговування ресурс цього V6 легко перевищує 400 000 км. Іноді можуть виникати дрібні несправності на кшталт шуму помпи або зносу котушок запалювання, проте вони не зупиняють автомобіль. Мотор по праву вважається одним з найміцніших у лінійці позашляховиків Toyota за останні десятиліття.