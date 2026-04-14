Три двигателя Nissan, от которых надо держаться подальше

Двигатель Nissan VC Turbo. Фото: wikimedia.org

Компания Nissan традиционно входит в лидеры рейтингов надежности, однако некоторые силовые агрегаты имеют критические недостатки. Даже технологические новинки последних лет могут скрывать дефекты, приводящие к внезапной потере мощности или разрушению внутренних узлов. Анализ технических особенностей подтверждает, что определенные серии двигателей требуют дорогостоящего вмешательства уже на пробегах до 160 000 км.

Технологические риски

Двигатели серии VC Turbo с технологией переменной степени сжатия обещали революционную эффективность, однако стали объектом массовых отзывов. В июне 2025 года производитель признал наличие проблем с подшипниками механизма вариации и электронным управлением дроссельной камерой. Это касается трехцилиндровых агрегатов 1,5 л и 4-цилиндровых 2 л, которые устанавливались на модели Rogue, Altima и линейку Infiniti QX50.

Неисправность электронных компонентов приводит к разрушению шестерен и полной потере тяги во время движения. Несмотря на первоначальное одобрение экспертами, реальная эксплуатация выявила уязвимость сложной конструкции, на разработку которой было получено около 300 патентов. Владельцам приходится сталкиваться с риском серьезных поломок механизма уже через несколько лет после покупки нового автомобиля.

Разрушительные частицы

Агрегат объемом 2,5 л серии QR25DE долгое время считался эффективным решением для моделей Altima и Sentra, однако ранние версии имели критический недостаток. Конструкция переднего катализатора оказалась неудачной: керамические частицы фильтра со временем разрушались и всасывались обратно в камеру сгорания. Это приводило к появлению царапин на стенках цилиндров и преждевременной гибели всего двигателя.

Попадание посторонних предметов внутрь вызывало чрезмерное потребление масла, нестабильную работу и пробой прокладки головки блока. Первые сервисные отзывы из-за этой проблемы начались еще в 2003 году, охватывая тысячи выпущенных единиц. Несмотря на общую выносливость блока, неудачное соседство с выхлопной системой превратило надежный мотор в источник постоянных расходов.

Проблемы цепи

Двигатель VQ40DE, который устанавливался на Pathfinder и Xterra в период с 2005 по 2010 годы, имеет репутацию мощного, но капризного агрегата. Главной слабостью стала вторичная система цепи ГРМ, где пластиковые накладки натяжителя изнашивались слишком быстро. Это сопровождалось характерным гулом или жужжанием, интенсивность которого возрастала вместе с оборотами мотора.

Полное истирание пластика позволяло металлической цепи резать непосредственно корпус натяжителя, что создавало угрозу катастрофического разрушения двигателя. Кроме внутренних дефектов, эти автомобили часто страдали из-за утечки охлаждающей жидкости в автоматическую трансмиссию, что окончательно выводило технику из строя. Ремонт подобных узлов на подержанных экземплярах часто превышает остаточную стоимость самого транспортного средства.

