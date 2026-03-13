Лучшие бюджетные кроссоверы с пробегом в 2026 году

Лучшие бюджетные кроссоверы с пробегом в 2026 году

Дата публикации 13 марта 2026 17:40
ТОП-10 надежных подержанных кроссоверов до 10 000 долларов
Honda CR-V 2008 года выпуска. Фото: topspeed.com

Рынок подержанных автомобилей в 2026 году предлагает немало вариантов, но именно кроссоверы остаются лидерами благодаря универсальности. Выбор модели в бюджете до 10 000 долларов с проверенным двигателем позволяет избежать значительных затрат на ремонт и обеспечивает комфортную эксплуатацию в течение многих лет.

Об этом рассказывают Новости.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Европейские варианты

Peugeot 3008 первого поколения открывает рейтинг благодаря богатому оснащению и устойчивости кузова к коррозии. Эта модель предлагает надежные дизельные двигатели объемом 1,6 л и 2 л, ресурс которых превышает 350 000 км. Автомобиль 2013 года выпуска легко найти в хорошем состоянии с панорамой и раздельным климат-контролем по цене около 9000 долларов.

Volkswagen Tiguan первой генерации остается актуальным исключительно в версии с 2-литровым дизелем и механической коробкой передач. Такое сочетание обеспечивает высокую выносливость силового агрегата и легкость в поиске запчастей для обслуживания. Несмотря на небольшой объем багажника, этот немецкий кроссовер ценится за стабильность на дороге и долговечность подвески.

Renault Koleos часто недооценивают из-за специфического дизайна, однако он предлагает надежную техническую базу от компании Nissan. 2-литровый дизельный двигатель M9R с цепным приводом и турбиной демонстрирует большой ресурс и умеренное потребление топлива. Высокий клиренс и комфортные настройки ходовой части делают его выгодным приобретением для ежедневных поездок.

Японская надежность

Suzuki Grand Vitara известна простотой конструкции и настоящей надежностью основных узлов. Рекомендуется выбирать версии с бензиновым двигателем 2,4 л 2010-2011 годов выпуска или базовый вариант 2 л. Это настоящий товарищ, который не боится бездорожья и предлагает максимально простую электрику без лишних сложных систем.

Nissan X-Trail и Qashqai базируются на выносливых платформах с широким выбором двигателей. Модели с дизелем 2 л и классическим автоматом считаются наиболее ликвидными и надежными вариантами на вторичном рынке. Для бензиновых версий с вариатором важно устанавливать дополнительное охлаждение, чтобы продлить срок службы трансмиссии на 40%.

Mitsubishi Outlander XL привлекает внимание просторным салоном и честным полным приводом. Бензиновые агрегаты объемом 2,4 л и 3 л способны преодолевать до 400 000 км при условии своевременного сервиса. Вариант с 3-литровым двигателем предлагается с классическим гидротрансформаторным автоматом, что является весомым преимуществом для длительной эксплуатации.

Лучшие предложения

Volvo XC90 первого поколения остается эталоном безопасности и добротности с использованием толстого металла. Турбированный бензиновый двигатель 2,5 л и атмосферный 3,2 л обеспечивают отличную динамику и тягу. Качественные материалы интерьера и надежный полный привод делают этот полноразмерный кроссовер достойным внимания даже при большом пробеге.

Toyota RAV4 третьего поколения символизирует золотую эру надежности японского бренда. Бензиновые и дизельные агрегаты объемом 2 л, 2,2 л и 2,4 л работают без нареканий в течение сотен тысяч километров. Высокая ликвидность модели позволяет быстро найти покупателя и сохранить вложенные средства при дальнейшей перепродаже.

Honda CR-V третьего поколения в дорестайловой версии признана лучшим выбором благодаря отсутствию критических замечаний к технической части. Эксперты выделяют бензиновые двигатели 2 л и 2,4 л, а также дизель 2,2 л как образцы выносливости. Этот кроссовер сочетает комфорт с безупречной работой электрики и трансмиссии, что делает его фаворитом рейтинга.

Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
