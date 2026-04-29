Подержанные авто, которые рекомендуют механики даже с большим пробегом

Toyota Camry 2016 года. Фото: caranddriver.com

Покупка подержанного автомобиля позволяет получить желаемую модель за умеренную цену, однако большой показатель на одометре часто пугает потенциальных покупателей. Специалисты отмечают, что некоторые машины спроектированы для чрезвычайно длительной эксплуатации и способны преодолеть более 300 000 км без капитального ремонта. Понимание того, какие именно модели сохраняют работоспособность при значительных пробегах, помогает сделать выгодную инвестицию.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Finance Buzz.

Японские лидеры

Седан Toyota Camry (2007-2017) десятилетиями остается эталоном надежности благодаря отсутствию сложных конструктивных дефектов и доступности запчастей. 4-цилиндровые модели демонстрируют расход топлива на уровне 6,7-10,7 л/100 км. Многие такие автомобили легко преодолевают рубеж в 300 000 км, требуя лишь базового сервиса и своевременной замены расходных материалов.

Honda Accord (2008-2017) сочетает в себе практичность и динамику управления. Самый популярный двигатель объемом 2,4 л известен своей выносливостью, а мощный V6 на 3,5 л требует замены ремня ГРМ каждые 160 000 км. Гибридная Toyota Prius (2010-2015) также подтверждает статус вечного авто: оригинальные батареи часто служат до 400 000 км, а стоимость их замены в современных условиях стала значительно ниже.

Полноразмерный седан Toyota Avalon (2005-2012) часто достигает пробега более 480 000 км благодаря использованию одного из самых надежных двигателей бренда с цепным приводом ГРМ. Компактная Mazda 3 (2010-2013) с двигателями Skyactiv хорошо держится после 320 000 км, если обеспечена надлежащая защита кузова от коррозии.

Читайте также:

Компактная Honda Fit (2002) является образцом практичности и невероятной живучести в сегменте компактных городских авто. Ее 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель демонстрирует отличную топливную эффективность в сочетании с высокой производительностью. История знает множество случаев, когда эти машины продолжают движение даже после 300 000 км.

Выносливые кроссоверы

Lexus RX 350 (2007-2015) считается одним из самых долговечных люксовых SUV, способным проехать более 480 000 км. Использование цепи ГРМ вместо ремня значительно повышает надежность силового агрегата и упрощает регламентное обслуживание. Даже при солидном пробеге этот автомобиль сохраняет высокий уровень комфорта и качества отделки салона.

Subaru Outback (2013-2019) с системой полного привода идеально подходит для сложных дорожных условий и длительных путешествий. При условии замены технических жидкостей каждые 96 000 км эти машины уверенно достигают отметки в 300 000-480 000 км. Аналогичную надежность демонстрирует и Honda CR-V (2012-2016), где простые по конструкции двигатели выдерживают значительные нагрузки в течение многих лет.

Volvo XC90 (2005-2014) зарекомендовал себя как один из самых прочных кроссоверов в мире. Особого внимания заслуживают модификации с 3,2-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем или мощным V8. Эти силовые агрегаты при условии регулярного сервиса часто превосходят рубеж в 300 000 км.

Мощные пикапы

Ford F-150 (2011-2014) с 5-литровым двигателем V8 Coyote демонстрирует образцовую выносливость основных узлов. Отсутствие систем непосредственного впрыска предотвращает накопление нагара, что позволяет агрегату сохранять производительность после 300 000 км. Простая конструкция и широкая доступность запчастей делают ремонт такого пикапа относительно недорогим и понятным для мастеров.

Toyota Tacoma (2005-2015) и Chevy Silverado 1500 (2007-2013) также входят в перечень машин, которые не боятся больших цифр на одометре.

